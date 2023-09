13. i 14. emerytura do likwidacji! Tego chce Konfederacja i Petru. Co w zamian?

Zarobki w Dino

Sieć sklepów Dino opublikowała roczne wynagrodzenie w sumie czterech członków zarządu (jest ich trzech, ale w ubiegłym roku doszło do roszady kadrowej) oraz pięciu osób wchodzących w skład rady nadzorczej spółki. "Łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Dino członkom zarządu wyniosła w 2022 roku 2,45 mln zł. Największą kwotę pobrał Michał Krauze, którego wynagrodzenie podstawowe w ciągu roku wyniosło 119,7 tys. zł brutto, za to kwota wynagrodzenia dodatkowego opiewała na 1,3 mln zł" - podają wiadomoscihandlowe.pl. Serwis informuje też o zarobkach członków rady nadzorczej sieci Dino, którzy to według serwisu otrzymali od 82 tys. do 99,6 tys. zł w ciągu 2022 r.

I teraz ogromne zaskoczenie. Spółka poinformowała przy tym, jakie wynagrodzenie otrzymał założyciel firmy Tomasz Biernacki, który jest właścicielem połowy udziałów w Dino Polska. Ze sprawozdania firmy wynika, że Tomasz Biernacki nie pobrał żadnego wynagrodzenia za funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Zarówno w 2022, jak i 2021 roku.

W ubiegłym roku zysk netto spółki wyniósł 1,13 mld zł, o 40,6 proc. więcej niż w 2021 r.

