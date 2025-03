i Autor: @fire_at_Vill via AP, Shutterstock Pożar na Heathrow

PILNE

LOT masowo odwołuje loty w popularnym kierunku! Gigantyczny pożar na lotnisku

Konrad Karpiuk PAP - Polska Agencja Prasowa 10:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jak poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski piątkowe loty do Londynu na lotnisko Heathrow zostały odwołane z powodu awarii zasilania na miejscu docelowym. Jak informują brytyjskie media, na lotnisku Heathrow doszło do pożaru transformatora, w efekcie lotnisko ma być zamknięte do północy z piątku na sobotę.