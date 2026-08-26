Lotnisko w Katowicach rozbudowuje terminal C. Przepustowość obiektu wzrośnie niemal dwukrotnie

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-08-26 8:13

Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości 34,7 mln zł netto pozwoli niemal podwoić roczną przepustowość obiektu – z 2,37 mln do 4,5 mln pasażerów. W ramach prac powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej.

Terminal C lotniska w Katowicach z przeszkloną fasadą i dużym napisem. O rozbudowie obiektu przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Piotr Adamczyk

Rozbudowa terminala C w Katowicach rozpoczęta. Zwiększy się przepustowość

Na lotnisku w Katowicach rozpoczęły się prace związane z rozbudową terminala przylotowego C. Inwestycja znacząco zwiększy możliwości operacyjne portu, dzięki czemu jego dzienna przepustowość wzrośnie z obecnych 21,9 tys. do 37 tys. pasażerów.

Co zmieni się w terminalu C? Szczegóły rozbudowy

Prace budowlane są realizacją zapowiadanego wcześniej projektu. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które zarządza portem, ogłosiło przetarg w formule „projektuj i buduj” w połowie września 2025 roku. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą, firmą Budimex, na kwotę 34,7 mln zł netto. Po zakończeniu inwestycji przepustowość terminala wzrośnie z 2,37 mln do 4,5 mln pasażerów rocznie. Powierzchnia obiektu zwiększy się z 6,9 tys. m kw. do ponad 10,4 tys. m kw., a jego długość ze 156 do 235 metrów.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej hali w kierunku zachodnim. W nowej części zostanie zlokalizowana obsługa ruchu non-Schengen, co pozwoli powiększyć halę odbioru bagażu i samą bagażownię. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z trzech do pięciu, a jedna z nich zostanie przystosowana do obsługi samolotów szerokokadłubowych. Powstanie także nowa strefa kontroli granicznej, w której liczba stanowisk zostanie podwojona z ośmiu do szesnastu. Dziesięć z nich to automatyczne bramki do kontroli paszportowej (ABC), których montaż sfinansuje rządowa dotacja celowa. Projekt obejmuje również budowę nowego węzła sanitarnego.

Terminal C lotniska w Katowicach Pyrzowicach

Katowice Airport
Galeria zdjęć 5

To część większego planu. Dalsze inwestycje na lotnisku

Prezes GTL Artur Tomasik wyjaśnił, że prowadzone inwestycje są odpowiedzią na rosnący ruch pasażerski i mają na celu poprawę jakości obsługi oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury.

Rozbudowa terminalu C to nie wszystko. Podpisaliśmy umowę na dostawę czterech linii kontroli bezpieczeństwa w standardzie C3. Od przyszłorocznych wakacji pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, a dopuszczalna pojemność pojedynczego pojemnika z płynem wzrośnie do 2 litrów” — zasygnalizował Tomasik.

Rozbudowa terminala C to część programu rozwoju infrastruktury lotniska na lata 2024-2032 o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł. Jego kluczowym elementem jest budowa głównego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym nowym układem drogowym, centrum przesiadkowym i łącznikiem ze stacją kolejową. Postępowanie przetargowe na wybór projektanta tej inwestycji jest na końcowym etapie.

Lotnisko bije rekordy. Coraz więcej pasażerów

Port lotniczy w Katowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce i jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego. W 2025 roku obsłużył rekordową liczbę 7,3 mln pasażerów, a tegoroczne prognozy zakładają wzrost do 7,9 mln osób. W pierwszym półroczu 2026 roku z usług lotniska skorzystało 3,225 mln podróżnych, o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym samym czasie liczba startów i lądowań wyniosła 24 544, co oznacza wzrost o 5 proc. rok do roku.

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