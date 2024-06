Popularne wśród Polaków lotnisko sparaliżowane! Pasażerowie w potrzasku

Awaria prądu na lotnisku. Manchester z utrudnieniami

We wpisie zamieszczonym na platformie X o godz. 15.15 (16.15 w Polsce) przekazano, że lotnisko „jest obecnie w trakcie wznawiania operacji" i oczekuje się, że loty zostaną wznowione w dalszej części dnia.

"Nadal ważne jest, aby pasażerowie skontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi przed podróżą na lotnisko. Ściśle współpracujemy również z liniami lotniczymi w celu przeniesienia odwołanych lotów na najbliższe dni. Połączenia zaplanowane na jutro powinny pozostać bez zmian, a pasażerowie (...) powinni zaplanować przyjazd na lotnisko jak zwykle" – napisano.

Lotnisko w Manchesterze: chaos w terminalach pasażerskich, wiele lotów odwołano

Awaria zasilania, która spowodowała odwołanie lotów, dotknęła samo lotnisko, a nie, jak się początkowo wydawało, także okolicznych odbiorców. Z jej powodu odwołane zostały wszystkie loty z terminali 1 i 2, a te z terminala 3 miały duże opóźnienia. Według firmy Cirium, która zajmuje się analizą ruchu lotniczego, do wczesnych godzin popołudniowych odwołano 66 lotów wychodzących i 50 przychodzących. Ponadto część samolotów, które miały przylecieć do Manchesteru, skierowano na inne lotniska w kraju.

Zamieszczone w brytyjskich mediach zdjęcia i nagrania wideo z lotniska pokazują pasażerów stojących w ogromnych kolejkach i chaos w terminalach pasażerskich. Lotnisko w Manchesterze jest trzecim w Wielkiej Brytanii pod względem ruchu lotniczego po londyńskich Heathrow i Gatwick, a awaria wystąpiła w czasie, gdy rozpoczyna się letni szczyt podróży.

Wszystkie rejsy samolotów z lotniska w Manchesterze w północno-zachodniej Anglii zostały w niedzielę rano odwołane lub opóźnione z powodu przerwy w dostawie prądu.

Czy pasażer może mieć jakieś roszczenia w przypadkach takich jak Manchester?

- Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez pojęcie "nadzwyczajnych okoliczności" rozumie się zdarzenia wykraczające ponad przeciętność, które ze względu na swój charakter lub źródło pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego. Nie powinno budzić wątpliwości, że awaria zasilania na lotnisku ma charakter zewnętrzny wobec działalności przewoźnika lotniczego i przewoźnik nie ma na nią żadnego wpływu (…) dla kwestii, czy należne jest pasażerowi odszkodowanie, istotna jest ocena działań przewoźnika lotniczego po ustaniu nadzwyczajnej okoliczności, czyli np. po ustaniu awarii i przywróceniu ruchu lotniczego na lotnisku (…) Jeżeli pasażer jest w stanie – przykładowo – stwierdzić, że jeszcze tego samego dnia dostępny był bilet do miejsca docelowego w ramach oferty innej linii lotniczej, a przewoźnik lotniczy mimo to zagwarantował lot alternatywny odbywający się kilka dni później (albo takiej propozycji w ogóle nie było), pasażer może być uprawniony do odszkodowania z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 niezależnie od tego, czy na odwołanie lotu wpływ miała nadzwyczajna okoliczność - podkreśla David Janoszka, prawnik AirCashBack

