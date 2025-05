Co kandydaci na prezydenta RP zrobią z emeryturami, 800 plus i euro? Oto ich deklaracje

Jakie będą stopy procentowe?

Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej (RPP), którego wypowiedzi przytacza serwis "Pulsu Biznesu" uważa, że docelowa stopa procentowa NBP wynosi około 3,5 proc., poinformował Reuters. Po tym jak w ubiegłym tygodniu RPP obniżyła stopy o 50 pkt bazowych, główna stopa procentowa wynosi obecnie 5,25 proc.

W poniedziałek w wywiadzie radiowym Ludwik Kotecki z RPP wyjaśnił, że poziom docelowej stopy procentowej oszacował zakładając stopę neutralną, czyli taką, która nie hamuje, ani nie stymuluje gospodarki, w przedziale 0,5-1,0 pkt procentowego i powiększając ją o cel inflacyjny NBP wynoszący 2,5 proc.

Kotecki sygnalizował już w minionym tygodniu, po obniżce stóp przez RPP, że spodziewa się jeszcze dwóch cięć stóp w tym roku po 25 pkt bazowych każde. W poniedziałek powtórzył to, a także, że nie spodziewa się decyzji o obniżce w czerwcu.

Kiedy kolejne decyzje RPP?

Kotecki wskazał, że kolejne działania RPP omówi w lipcu, zastrzegając, że nie oznacza to podjęcia wtedy decyzji od dalszym luzowaniu polityki pieniężnej. "Myślę, że do września powinniśmy zobaczyć drugą decyzję" - powiedział.

Tymczasem na ostatniej konferencji prasowej, która miała miejsce dzień po decyzji o obniżce stóp procentowych, prezes NBP Adam Glapiński mówił, że jest wątpliwe, aby RPP za miesiąc zaryzykowała następną zmianę ich wysokości. Poinformował, że RPP upoważniła go do przekazania, iż wśród jej członków panują opinie, że do dyskusji nad decyzją o kolejnej obniżce będzie można wrócić w lipcu lub jesienią. "O czerwcu nikt nie wspominał, część Rady mówiła o lipcu, reszta o jesieni – powiedział prezes NBP."

Obniżka stóp procentowych ma na celu minimalizowanie inflacji i pobudzenie gospodarki. Niższe stopy procentowe mogą zachęcić firmy do inwestycji, a konsumentów do zwiększenia wydatków. Obniżka stóp procentowych jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, ponieważ oznacza to niższe raty kredytów. Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych.

