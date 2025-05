Spadek luki VAT w 2024 roku – najnowsze dane MF

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że luka VAT w Polsce w 2024 roku spadła do poziomu 6,9%. To znacząca poprawa w porównaniu z rokiem 2023, kiedy to luka VAT osiągnęła 13,5%. Resort finansów podkreśla, że metoda liczenia luki VAT pozostaje niezmienna od lat, co zapewnia porównywalność danych. Oznacza to, że spadek nie jest wynikiem zmiany metodologii, lecz realnej poprawy w ściągalności podatku.

Według MF, spadek luki VAT w 2024 roku to efekt intensywnych działań rządu mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Minister Finansów Andrzej Domański skomentował te dane na platformie X, pisząc: "Już w pierwszym roku rządów powstrzymaliśmy zaistniały za rządów PiS wzrost luki VAT. Obserwujemy, wyciągamy wnioski i reagujemy. Dzięki temu luka VAT spadła z 13,5 proc. w 2023 do 6,9 proc. w 2024 r.”

Szacunki wskazują, że luka VAT w 2024 roku wyniosła około 21,5 mld zł. To wciąż duża kwota, ale znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację działań mających na celu dalsze zmniejszanie luki VAT w 2025 roku.

Metodologia liczenia luki VAT – co się zmieniło?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że szacunki luki VAT są sporządzane metodą odgórną (top–down) przy wykorzystaniu szczegółowych danych statystycznych GUS na temat bazy podatkowej. Oznacza to, że analizowane są dane dotyczące konsumpcji prywatnej, inwestycji, zużycia pośredniego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz innych sektorów. Do wyliczeń brane są również informacje o ograniczeniach prawa do odliczeń.

Resort finansów podkreśla, że pomimo uwzględnienia wpływu zmian systemowych, takich jak tarcze antyinflacyjne czy rekompensaty energetyczne, spadek luki VAT w 2024 roku jest wyraźny. Jak zaznacza MF, luka VAT to różnica między potencjalnymi dochodami z VAT a faktycznymi wpływami do budżetu państwa.

MF zaznacza, że szacunki luki VAT dla lat 2022-2024 opierają się na dostępnych wskaźnikach GUS dotyczących całej gospodarki. Wciąż brakuje szczegółowych danych dotyczących struktury bazy VAT za ostatnie lata. Dlatego też, w ostatnich latach stosuje się metody ekstrapolacji oraz założenia eksperckie.

Przyczyny spadku luki VAT – działania rządu i prognozy na przyszłość

Spadek luki VAT w 2024 roku to efekt wzmożonych działań kontrolnych i uszczelniania systemu podatkowego. Rząd wprowadził szereg zmian legislacyjnych i organizacyjnych, które miały na celu ograniczenie oszustw podatkowych i zwiększenie efektywności poboru VAT.

Ministerstwo Finansów planuje kontynuować te działania w 2025 roku, aby jeszcze bardziej zmniejszyć lukę VAT. Jakie konkretne kroki zostaną podjęte? Tego na razie nie wiadomo. Resort finansów zapowiada jednak, że priorytetem będzie dalsze uszczelnianie systemu i walka z nieuczciwymi podatnikami.

Czy spadek luki VAT w 2024 roku to trwała tendencja? Na to pytanie trudno jeszcze odpowiedzieć. Wiele zależy od dalszych działań rządu i sytuacji gospodarczej w Polsce. Jedno jest pewne: walka z luką VAT to priorytet dla Ministerstwa Finansów, a efekty tej walki będą miały istotny wpływ na stan finansów publicznych w 2025 roku i kolejnych latach.