DESEO to marka z rzemieślniczymi korzeniami – jej produkty trafiają teraz do masowego odbiorcy.

Prezes firmy zdradza, kiedy odbędzie się pierwsze „zderzenie z rzeczywistością" w Biedronce.

Firma jest już w Carrefourze, Żabce Jush i Frisco – to dopiero początek ekspansji.

Nowa linia Premium Snacks inspirowana trendami ze Stanów Zjednoczonych właśnie wchodzi na rynek.

DESEO w Biedronce – jak do tego doszło?

Przygotowania do wejścia do dużych sieci handlowych trwały w DESEO kilka lat. Firma stopniowo rozbudowywała park maszynowy i automatyzowała procesy produkcyjne. We wrześniu 2024 roku zatrudniła zewnętrzną firmę doradczą, która opracowała strategię wejścia do handlu detalicznego, tzw. „Route to market”. Rozmowy z Jeronimo Martins Polska – właścicielem Biedronki – zakończyły się sukcesem w marcu 2026 roku.

Pierwszy prawdziwy sprawdzian czeka markę już na początku kwietnia.

Który produkt DESEO trafi na półki Biedronki?

Prezes Łukasz Smoliński nie zdradza szczegółów. Mówi jedynie, że do sklepów Biedronka trafi jeden z flagowych produktów marki. Pozostałe szczegóły pozostają na razie „słodką tajemnicą” producenta i sieci.

Produkt ma być dostępny w blisko 4000 sklepów Biedronka w całej Polsce.

Luksus dla każdego – czy DESEO rezygnuje z jakości?

Nie. Smoliński podkreśla wyraźnie: priorytetem pozostaje jakość, nie wolumen sprzedaży. Firma jest w 100 proc. prywatna – udziały należą wyłącznie do prezesa i jego partnerki.

– Naszą strategią jest przede wszystkim jakość, a nie sama sprzedaż

– mówi prezes DESEO.

Marka od lat świadomie obniżała ceny, nie rezygnując przy tym ze składników i standardów produkcji. Smoliński nazywa to „udemokratyzowaniem” produktów premium.

DESEO już w Carrefourze i aplikacjach zakupowych

Od początku 2025 roku produkty DESEO dostępne są w sieci Carrefour. To był pierwszy duży detaliczny partner marki. Firma sprzedaje też przez aplikacje Żabka Jush i Frisco.

Smoliński przyznaje, że skala poszczególnych współprac bardzo się różni, ale każda z nich to cenna nauka. DESEO dopiero zaczyna przygodę z handlem na szeroką skalę.

Nowa linia Premium Snacks – inspiracja ze Stanów

Na początku 2026 roku DESEO zadebiutowało z nową linią Premium Snacks. To autorskie mieszanki bakalii z mniej oczywistymi orzechami, czekoladowymi dropsami produkowanymi przez firmę od ziarna kakaowca oraz suszonymi owocami.

Inspiracją były podróże po Stanach Zjednoczonych, gdzie zdrowe przekąski tego typu sprzedają popularne sieci jak Whole Foods Market czy Publix. Firma spędza nawet pół roku rocznie na kulinarnych wyprawach po świecie i corocznie wprowadza kilkadziesiąt nowych pomysłów.

Ekspansja do kolejnych sieci? Firma stawia na ostrożność

DESEO nie planuje gwałtownego wejścia do wszystkich dużych sieci jednocześnie. Smoliński mówi wprost: firma działa z prywatnego kapitału, a negocjacje z sieciami trwają miesiącami, a nawet latami.

– Podchodzimy do tego procesu z rozwagą i na spokojnie

– podkreśla prezes.

Firma ma nadzieję rozwinąć współpracę z Carrefourem w 2026 roku. Biedronka to jak dotąd największy krok w historii DESEO na rynku detalicznym.

