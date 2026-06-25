Miliony euro dla Lwowa

Mer Lwowa Andrij Sadowy pochwalił się sukcesami osiągniętymi podczas zorganizowanego w Gdańsku Dnia Odporności Lwowa. Jak poinformował w mediach społecznościowych, ukraińskie miasto pozyskało 2,5 mln euro wsparcia i zawarło sześć nowych porozumień z zagranicznymi partnerami.

To efekt rozmów prowadzonych tuż przed rozpoczęciem Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która przez dwa dni będzie odbywać się w Gdańsku.

Sześć umów, ale bez Polaków

Największe zaskoczenie budzi jednak lista nowych partnerów Lwowa. Wśród sygnatariuszy umów znalazły się podmioty z Litwy, Niemiec, Czech, Szwecji i Francji.

Nie było natomiast żadnej polskiej firmy ani instytucji.

To szczególnie ciekawe w kontekście faktu, że wydarzenie odbywało się właśnie w Polsce, która od początku wojny należy do najważniejszych partnerów Ukrainy.

„Polska przyjmuje nas ciepło”

Mimo braku polskich partnerów biznesowych mer Lwowa nie szczędził ciepłych słów pod adresem naszego kraju.

– Wbrew wszystkiemu, co w ostatnim czasie próbuje się nam narzucić w sferze publicznej, Polska podejmuje nas ciepło. Dziękujemy Gdańskowi i naszym polskim przyjaciołom za gościnność i możliwość rozmowy o przyszłości Ukrainy ze społecznością międzynarodową – podkreślił Andrij Sadowy.

Hołd dla Pawła Adamowicza

Wizyta mera rozpoczęła się od symbolicznego gestu. Sadowy odwiedził Bazylikę Mariacką w Gdańsku, gdzie złożył kwiaty przy miejscu spoczynku zamordowanego w 2019 roku prezydenta miasta Pawła Adamowicza.

– To był prawdziwy przyjaciel Ukrainy i Lwowa – napisał mer, podkreślając, że dzięki Adamowiczowi współpraca między Gdańskiem i Lwowem weszła na zupełnie nowy poziom.

Wielka konferencja o odbudowie Ukrainy

Już w czwartek rusza jedna z najważniejszych międzynarodowych imprez poświęconych przyszłości Ukrainy. Konferencja URC 2026 ma przyciągnąć polityków, samorządowców i przedsiębiorców z całego świata.

Jej głównym celem jest zdobycie pieniędzy i partnerów potrzebnych do odbudowy kraju zniszczonego przez wojnę. W poprzednich latach podobne spotkania odbywały się m.in. w Rzymie, Berlinie, Londynie i szwajcarskim Lugano.

Tym razem oczy świata zwrócone są na Gdańsk. A pierwsze milionowe umowy zostały podpisane jeszcze przed oficjalnym startem konferencji.

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