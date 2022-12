Magda Gessler i jej własna marka win

Gwiazda programu “Kuchennych rewolucji” stworzyła swoją własną markę win. To współpraca z Januszem Palikotem, który wraz z Magdą Gessler odwiedził winnicę Bodegas Villarrica Manor. Jak wyjaśnia Palikot, historia tych win sięga nawet 1911 r., a uprawiane tam winogrona są ręcznie zbierane przez doświadczonych pracowników.

“Unikalny charakter naszych win to efekt ciężkiej pracy i doświadczeń wielu pokoleń, a także umiejętne wykorzystanie darów natury, oddającej nam to, co najlepsze. Wyselekcjonowane przez nas wina są doskonałej jakości, wybierane z należytym im pietyzmem. A wszystko po to, by sprawić konsumentom jak największą przyjemność oraz zaprosić we wspólną podróż po hiszpańskich smakach. Wina „R” powstają z winogron pielęgnowanych w tradycyjnych uprawach, przy użyciu tych samych metod, które wykorzystywali przodkowie obecnych właścicieli: powoli i z szacunkiem do natury. I tak również należy się nimi delektować: bez pośpiechu, ciesząc się towarzystwem bliskich, w trakcie rodzinnych obiadów czy spotkań z przyjaciółmi” - mówi Magda Gessler.

Wina Magdy Gessler w Żabce

Wina Magdy Gessler dostępne są w sklepach sieci Żabka. Są to dwa rodzaje: białe wytrawne o pojemności 750 ml z 11 proc. zawartością alkoholu oraz czerwone wytrawne o pojemności 750 ml z 13 proc. zawartością alkoholu. Dystrybutorem win “R” jest spółka Tenczyńska Dystrybucja.

