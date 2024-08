Mają długi w ZUS, ale i tak nie zapłacą składek! Nowe wakacje składkowe

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Wakacje od ZUS

Wakacje od ZUS są możliwe. Jak podaje ZUS, zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi można będzie skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wakacje od ZUS są na wniosek samego zainteresowanego. Wówczas przez jeden miesiąc przedsiębiorca musi zapłacić tylko składkę zdrowotną, a zwolniony jest z opłacenia następujących składek:

własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Co istotne, brak konieczności opłacenia składek do ZUS, nie oznacza, że de facto ich nie będzie na koncie przedsiębiorcy. Koszty te pokrywa państwo, a przedsiębiorca nic na wakacjach od ZUS nie traci, wszystko ma naliczone tak jakby tych wakacji nie było. Jak podkreśla ZUS, wakacje składkowe dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne samego przedsiębiorcy. Nie może on uzyskać zwolnienia ze składek, które opłaca za pracowników, współpracowników i zleceniobiorców.

Ta ulga stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje, na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał. W 2024 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę powinni składać w listopadzie.

Wakacje od ZUS - dla kogo

Z wakacji od ZUS skorzystać mogą przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG, którzy zatrudniają do 9 pracowników. Wnioski o wakacje od ZUS składa się elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika. Od 1 listopada udostępniony ma być wniosek RWS (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc). Wniosek o wakacje od ZUS składa się miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia ze składek. Czyli na przykład, jeśli chcemy uzyskać wakacje składkowe za grudzień 2024 roku, wniosek musimy złożyć w listopadzie. ZUS podkreśla, że o zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych. Ważne jest, by wniosek złożyli ze swojego konta płatnika na PUE/eZUS, a nie z konta spółki, której są wspólnikami.