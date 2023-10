Matthew Perry

Majątek aktora Matthew Perry'ego. Kto odziedziczy fortunę?

Zmarły aktor Matthew Perry, który odszedł w minioną sobotę, pozostawił po sobie majątek oszacowany na 120 milionów dolarów. Gwiazdor znany z roli w kultowym serialu "Przyjaciele" nie miał żony ani dzieci, co budzi pytania, co stanie się z jego spadkiem. Matthew Perry opublikował swoje dochody w autobiografii wydanej rok wcześniej, ujawniając, że za swój udział w "Przyjaciołach" otrzymywał znaczną sumę za każdy odcinek, choć negocjacje na ten temat przeprowadził jego kolega z planu, David Schwimmer, grający Rossa Gellera. Perry żartobliwie napisał do Schwimmera: "Jestem ci winien jakieś 30 milionów dolarów, David."