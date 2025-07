Zbigniew Bogucki będzie szefem kancelarii Nawrockiego? Oto jego majątek

Kim jest Zbigniew Bogucki, prawdopodobny szef kancelarii Karola Nawrockiego?

Zbigniew Bogucki, prawnik z wykształcenia i poseł PiS, według Onetu i "Rz" ma objąć stanowisko szefa kancelarii Karola Nawrockiego. Urodzony w 1980 roku, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Zbigniew Bogucki ma bogate doświadczenie zawodowe. Pracował jako prokurator i adwokat, oraz był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W latach 2020-2023 sprawował urząd wojewody zachodniopomorskiego. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku wszedł do Sejmu z list PiS. W 2024 roku startował na urząd prezydenta Szczecina - zajął drugie miejsce otrzymując blisko 27 proc. głosów.

Majątek Zbigniewa Boguckiego. Ponad 200 tys. zł i cztery mieszkania

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym z 30 kwietnia 2025 roku, Zbigniew Bogucki zgromadził oszczędności w polskiej walucie wynoszące 235 488 zł 19 gr. Posiada również 36,52 euro, oraz papiery wartościowe szacowane na na 50 zł 40 gr.

Największą część majątku Zbigniewa Boguckiego stanowią nieruchomości. Polityk wskazuje na posiadanie czterech mieszkań, które objęte są małżeńską wspólnością majątkową:

Mieszkanie o powierzchni 78,66 m kw. o wartości ok. 865 260 zł. Mieszkanie o powierzchni 57,62 m kw. o wartości ok. 633 820 zł. Mieszkanie o powierzchni 34,93 m kw. (wraz z komórką lokatorską 3,33 m kw.) o wartości ok. 372 600 zł. Z posiadaniem tego mieszkania wiąże się również 41/10000 udziałów w całej nieruchomości. Mieszkanie o powierzchni 60,70 m kw. o wartości ok. 485 600 zł. Z tym mieszkaniem wiąże się 24/10000 udziałów w całej nieruchomości.

Oprócz mieszkań, w oświadczeniu majątkowym Zbigniewa Boguckiego znajduje się również komórka lokatorska o powierzchni 2,01 m kw. o wartości ok. 12 tys. zł, objęta małżeńską wspólnością majątkową.

Wraz z żoną posiada także prawo do wyłącznego korzystania z trzech miejsc postojowych w wielostanowiskowym podziemnym garażu o powierzchni 85,24 m kw., którego wartość wynosi ok. 150 tys. zł. W oświadczeniu Bogucki deklaruje posiadanie 1/33 części w kolejnym garażu wielostanowiskowym, co daje mu prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego o powierzchni 11,50 m kw. Wartość tego udziału szacuje się na ok. 50 tys. zł.

Wśród ruchomości, Zbigniew Bogucki wymienia dwa samochody:

Peugeot 207 o wartości ok. 10 500 zł

KIA Optima o wartości ok. 56 tys. zł

Polityk posiada monety okolicznościowe i kolekcjonerskie o łącznej wartości ok. 30 tys. zł oraz pompę insulinową Medtronic Minimed 780 G o wartości 23 900 zł. Wszystkie wyżej wymienione przedmioty objęte są małżeńską wspólnością majątkową.

Ile zarabia Zbigniew Bogucki?

Zbigniew Bogucki nie posiada udziałów w spółkach handlowych ani nie prowadzi działalności gospodarczej. W swoim oświadczeniu majątkowym wykazał następujące dochody:

45 466 zł 15 gr diety parlamentarnej

150 064 zł 58 gr uposażenia poselskiego

3 438 zł 82 gr przychodu z wynajmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym (w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej)

42 850 zł z wynajmu mieszkań i kolejnego miejsca postojowego

CZY CZARNEK BĘDZIE PILNOWAŁ NAWROCKIEGO? HOŁOWNIA Z KACZYŃSKIM, WICEPREZES PiS O BŁĘDACH | Warzecha Kontra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.