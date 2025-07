Nowe przepisy o mieszkalnictwie społecznym przyniosą znaczące zmiany dla polskich najemców i samorządów. Fundusz Dopłat zostanie zasilony kwotą 10 mld zł do 2030 roku, co pozwoli na przywrócenie do użytkowania nawet 75 tys. gminnych pustostanów. To historyczne wsparcie dla budownictwa społecznego w Polsce.

Mieszkania społeczne - kluczowe zmiany w przepisach

Parlament przyjął poprawkę Polski 2050, która utrzymuje możliwość dojścia do własności najemcom lokali społecznych w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) i towarzystw budownictwa społecznego (TBS). Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie miast poniżej 100 tys. mieszkańców i ma przeciwdziałać depopulacji mniejszych ośrodków.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa MFiPR, podkreśliła, że w latach 2018-2023 populacja pięciu największych polskich miast zwiększyła się o pół miliona, podczas gdy mniejsze ośrodki opuściło 1,3 miliona mieszkańców. Polityka mieszkaniowa musi uwzględniać te dramatyczne zmiany demograficzne.

Wynajem mieszkań - nowe standardy dla deweloperów

Posłowie odrzucili również przepis znoszący ogólnopolską normę liczby miejsc parkingowych określoną w specustawie mieszkaniowej. Według ministry, był to "prodeweloperski" dodatek, który mógłby doprowadzić do chaosu urbanistycznego. Deweloperzy zachowają obowiązek budowania odpowiedniej liczby miejsc do parkowania.

Ceny mieszkań - rządowe działania przynoszą efekty

Ministra przedstawiła wizję zróżnicowanego budownictwa społecznego jako podstawy polityki mieszkaniowej państwa. Rząd odrzuca dopłaty do kredytów mieszkaniowych i fundusze REIT kupujące komercyjne nieruchomości na wynajem, które windują ceny mieszkań. Zamiast tego stawia na pełną jawność cen i rękojmię obejmującą wszystkie lokale deweloperskie.

Według danych ministerstwa, średni koszt metra kwadratowego mieszkania w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia jest dziś niższy niż rok temu. To pokazuje skuteczność prowadzonej polityki mieszkaniowej.

Podatek katastralny - nowy pomysł na mieszkania inwestycyjne

Pełczyńska-Nałęcz postuluje wprowadzenie podatku katastralnego od trzeciego mieszkania. Choć nie ma tego w umowie koalicyjnej, to zdaniem ministry bardzo potrzebne rozwiązanie, które zniechęcałoby do kupowania nieruchomości w celach inwestycyjnych. Dzięki temu mieszkania wróciłyby na rynek, a ceny mieszkań by spadły.

Ministerstwo mieszkalnictwa - spór w koalicji

Szefowa MFiPR odniosła się do medialnych doniesień o pomyśle stworzenia osobnego resortu odpowiedzialnego za mieszkalnictwo. Polska 2050 jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, uważając, że lepiej skupić kompetencje dotyczące polityki mieszkaniowej w MFiPR, które już odpowiada za politykę regionalną.

Najważniejsze informacje dla Ciebie:

Fundusz Dopłat na budownictwo społeczne otrzyma 10 mld zł do 2030 roku

Do użytkowania zostanie przywróconych 75 tys. gminnych pustostanów

Mieszkańcy miast poniżej 100 tys. mieszkańców zachowają możliwość wykupu lokali społecznych

Deweloperzy muszą zapewniać odpowiednią liczbę miejsc parkingowych przy nowych inwestycjach

Rozważane jest wprowadzenie podatku katastralnego od trzeciego mieszkania w celach inwestycyjnych

