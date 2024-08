Ile PiS może stracić, jeśli zabiorę im subwencję? Milionowe kwoty

Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie przełożyła decyzję ws. sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnym. Powodem podważenia wydatków partyjnych jest wyciek afery z Funduszem Sprawiedliwości, który miał być wykorzystywany do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej polityków Solidarnej Polski. Zgodnie z polskim prawem, partia pozyskuje środki na kampanię z subwencji od Skarbu Państwa, oraz z własnych środków (pochodzących np. ze składek członkowskich). Decyzja PKW w tej sprawie ma zapaść w czwartek 28 sierpnia.

Jak dużym ciosem może być utrata partyjnej subwencji? Przyjrzeliśmy się partyjnemu sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych z 2023 roku. Jak się okazuje całkowite przychody partii politycznej wyniosły 43 mln i 179 tys. zł. Dochody z subwencji wyniosły 23 mln 499 tys. zł, czyli około 54 proc. całkowitych dochodów partii!

Czy PiS utrzyma się w razie straty subwencji?

Czy partia w razie zabrania subwencji jest w stanie się utrzymać tylko ze składek członkowskich i darowizn? Jak wynika z sprawozdania finansowego, w 2023 roku od osób fizycznych (składki, oraz darowizny) partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała 2 mln i 400 tys. zł, czyli zaledwie ułamek całkowitych przychodów. Większym zastrzykiem gotówki były darowizny pozyskane na rachunek Funduszu Wyborczego o wysokości nieco ponad 16 mln zł. Z kolei zyski partii z odsetek na rachunkach bankowych wyniosły jedynie pół miliona złotych.

Jednocześnie nad partią wisi kredyt bankowy wysokości 15 mln zł! Pieniądze zostały prawdopodobnie przeznaczone na kampanię, bo w kategorii wpłat własnych w rachunku bankowym Funduszu Wyborczego znalazła się taka sama kwota. Na sam Fundusz Wyborczy przeznaczono niecałe 8 mln zł z subwencji (czyli ok. 34 proc. jej całej wysokości). Całkowite wydatki partii związane z udziałem w wyborach wyniosły z kolei 38 mln i 781 tys. zł.

Niemniej, nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość całkowicie straci subwencję, raczej nie sprawi, że partia zbankrutuje (formalnie nie jest to możliwe), jednak na pewno znajdzie się w trudnej sytuacji - biorąc pod uwagę 15 mln kredytu i fakt, że subwencja stanowi ponad połowę przychodów ugrupowania. Ponadto PiS grozi utrata subwencji przez trzy kolejne lata od odrzucenia sprawozdania, a to może oznaczać nawet 100 mln zł straty.

Warto jednak podkreślić, że PiS w razie trudnej sytuacji nie będzie w stanie sprzedać swojej siedziby, bo biura przy ul. Nowogrodzkiej są wynajmowane od sieci Q Hotel. Niedawno jednak money.pl pisało, że z Nowogrodzkiej nakazano wypowiedzieć umowy, na partyjne lokalne w całej Polsce, co miało być skutkiem problemów ze spłatą kredytu (spowodowanej zwlekaniem PKW z decyzją).

Wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie od PKW najwyższej możliwej kary. Jak wynika z doniesień "Dziennika Gazety Prawnej" PKW uważa, że dowody wydatki z Funduszu Sprawiedliwości na pikniki 800 plus to za mało, aby odebrać całkowicie subwencje partyjną.

Jak z kolei wynika z doniesień Onetu, kara PKW nie będzie tak dotkliwa. Choć sprawozdanie ma zostać odrzucone, wysokość kary będzie zależała od poziomu wydatków partii, które zostaną uznane za nielegalne. Według ustaleń portalu, komisja ma problem z oszacowaniem wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. Przykładowo, trudno oszacować ile finansowo była warta polityczna promocja przy zakupie wozów strażackich, bo wozy dalej są na wyposażeniu remizy.

Ponadto politycy PiS we wtorek 27 sierpnia złożyli w Państwowej Komisji Wyborczej stanowisko, w którym zadali pytania o dowody i wyroki sądowe, które miałyby potwierdzić nadużycia w kampanii.