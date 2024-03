Majątek za mieszkanie w bloku z wielkiej płyty! Drastyczny wzrost cen

Mieszkania w blokach z wielkiej płyty drożeją. Czym jest to spowodowane?

Mieszkania w bloku z wielkiej płyty wcale nie muszą być "budżetową" opcją w porównaniu do mieszkań na nowych osiedlach. Na lokale w starych blokach jest ogromny popyt, o czym świadczą ogromne, dwucyfrowe wzrosty w największych miastach. Jak wynika z danych Otodom w Krakowie za metr kwadratowy w bloku z wielkiej płyty zapłacimy średnio 14 tys. zł, a to wzrost o 36 proc., bo jeszcze w 2023 roku m kw. kosztował 10,3 tys. zł. Najdrożej jest w Warszawie, bo metr kwadratowy kosztował w 2023 roku 11,9 tys. zł za m kw, a obecnie to 15,3 tys. zł (wzrost o 28 proc.).

Ceny rosną nie tylko w aktualnej i byłej stolicy. Obecnie według danych Otodom, za metr kwadratowy w bloku z wielkiej płyty zapłacimy:

Wrocław - 12,1 tys. zł (wzrost o 28 proc. w skali roku)

Poznań - 10,1 tys. zł (wzrost o 23 proc.)

Łódź - 8 tys. zł (wzrost o 15 proc.)

Gdańsk - 13 tys. zł (wzrost o 14 proc.)

Szczecin - 9,1 tys. zł (wzrost o 13 proc.)

Katowice - 7,7 tys. zł (wzrost o 12 proc.)

Lublin - 8,7 tys. zł (wzrost o 10 proc.)

Otodom wskazuje, że wpływ na wzrost cen miał program "Bezpieczny kredyt 2 proc." spowodował renesans mieszkań w blokach z wielkiej płyty. Ich ceny często są kilka procent mniejsze od młodszych mieszkań i nawet o 10-20 proc. tańsze od lokal deweloperskich. Zdaniem ekspertów, osoby korzystające z programu skupiły się na mieszkaniach z bloków z lat 70-tych.

- Mimo że z roku na rok zarabiamy więcej, to ceny mieszkań rosną szybciej niż płace i spory odsetek ludzi musi poszukiwać okazji do zakupu własnego M wśród ofert lokali wybudowanych w złotym wieku wielkiej płyty - wyjaśnia starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska.

Bloki z wielkiej płyty wciąż popularne. Będą stać dłużej niż przewidywano

Otodom podaje, że w Polsce jest ok. 60 tys. bloków z wielkiej płyty, co daje ok. 4 mln mieszkań, w których mieszka ok. 12 mln Polaków.

Jak zwracają uwagę analitycy Otodom, funkcjonalność bloków z wielkiej płyty oceniano na 50-70 lat, a obecnie czas użytkowania takiej konstrukcji wynosi 100-120 lat. Bloki mogą więc działać do 2060-2080 roku, więc banki nie mają problemu aby udzielać kredytów na takie mieszkania.

