Majówkowa wyprzedaż w Lidlu. W promocji nawet 50% taniej

Od 2 maja w sklepach sieci Lidl startuje majówkowa wyprzedaż. Na klientów czekają rabaty sięgające 50% na sprzęt AGD, akcesoria kuchenne, dodatki do łazienki, tekstylia i odzież turystyczną. To doskonały moment, by odmienić wnętrza i przygotować się na wiosenne aktywności – wygodnie, stylowo i tanio.