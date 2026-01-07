Wdrożenie nowej ulgi cyklicznej w strategii biznesowej firmy pozwala poprawić jej roczną rentowność o blisko 12 600 zł

Analiza nowych przepisów ujawnia, że z odnowionej ulgi skorzystają wszyscy uprawnieni przedsiębiorcy, nawet ci, którzy wyczerpali jej limit w poprzednich latach

Prawidłowe wyliczenie podstawy wymiaru składek na podstawie dochodu z 2025 roku jest kluczowe dla efektywnego planowania finansowego i rozwoju firmy

Eksperci rynku wskazują, że cykliczny model ulgi wymaga świadomego planowania, aby w pełni zoptymalizować płynność finansową w perspektywie pięcioletniej

Terminowe zgłoszenie do ZUS do 2 lutego 2026 roku jest kluczowym warunkiem, aby skutecznie obniżyć koszty prowadzenia działalności już od początku roku

Zegar ZUS bije od nowa. Jak działa cykliczna ulga dla firm?

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzi w życie nowa, cykliczna zasada „Małego ZUS-u Plus”, która pozwoli przedsiębiorcom na korzystanie z niższych składek przez 36 miesięcy w ramach każdego 60-miesięcznego (pięcioletniego) okresu. Można to porównać do odnawialnego pakietu ulg: po wykorzystaniu pięcioletniego cyklu, automatycznie rozpoczyna się kolejny, z nową pulą 36 miesięcy preferencyjnych składek. Co kluczowe, nowe przepisy zerują dotychczasowy stan gry. Z ulgi będą mogli skorzystać wszyscy uprawnieni, nawet ci, którzy w przeszłości wyczerpali jej limit. Pierwszy pięcioletni okres zacznie biec od miesiąca, w którym przedsiębiorca zgłosi się do ulgi po raz pierwszy po grudniu 2025 roku, co zapewnia dużą przewidywalność i ułatwia długoterminowe planowanie finansów firmy.

Nowe regulacje wprowadzają jednak kilka ważnych zasad, o których trzeba pamiętać. System ZUS liczy wszystko w pełnych miesiącach kalendarzowych. Oznacza to, że nawet jeden dzień prowadzenia firmy lub korzystania z ulgi w danym miesiącu jest traktowany jako cały wykorzystany miesiąc. Należy również pamiętać o zasadzie „wykorzystaj albo strać”. Niewykorzystane miesiące ulgi z jednego pięcioletniego cyklu nie przechodzą na kolejny, co wymaga od przedsiębiorców świadomego zarządzania dostępnymi preferencjami. Ustawodawca przewidział też specjalne rozwiązanie dla osób, które w 2023 roku nabyły prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi. Będą one mogły je wykorzystać po 2025 roku, ale dopiero po skorzystaniu z pełnych 36 miesięcy w ramach nowego, cyklicznego systemu.

Papierologia pod kontrolą i 12 tys. zł w kieszeni. Jak to zrobić?

Wysokość składek w ramach nowej ulgi jest bezpośrednio uzależniona od dochodu, jaki przedsiębiorca osiągnął w poprzednim roku. Oznacza to, że aby obliczyć składki na 2026 rok, należy wziąć pod uwagę dochód z 2025 roku. Proces ten składa się z dwóch prostych kroków. Najpierw trzeba obliczyć średni miesięczny dochód, dzieląc roczny dochód z działalności przez liczbę dni jej prowadzenia i mnożąc wynik przez 30. Następnie uzyskaną kwotę mnoży się przez stały współczynnik wynoszący 0,5. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca przez cały 2025 rok osiągnął dochód w wysokości 67 500 zł, podstawa wymiaru jego składek na 2026 rok wyniesie 2 773,98 zł. Prawo określa także widełki finansowe: w 2026 roku podstawa nie może być niższa niż 1 441,80 zł (30% płacy minimalnej) ani wyższa niż 5 652,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Co to oznacza w praktyce dla portfela przedsiębiorcy? Przede wszystkim wymierne oszczędności. Osoba z najniższą możliwą podstawą (1 441,80 zł) zapłaci miesięcznie 456,18 zł składki, wliczając w to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z kolei przedsiębiorca z naszego przykładu, z podstawą 2 773,98 zł, zapłaci 877,69 zł. W porównaniu do standardowych składek na tak zwanym „dużym ZUS-ie”, które wynoszą 1 926,76 zł, daje to oszczędność przekraczającą 1000 zł miesięcznie, co w skali roku oznacza blisko 12 600 zł dodatkowych środków w firmie. Aby skorzystać z ulgi, trzeba dopełnić formalności: zgłosić się do ZUS z kodem ubezpieczenia 05 90 XX lub 05 92 XX oraz terminowo składać dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II). Dla osób rozpoczynających korzystanie z ulgi w styczniu, termin na zgłoszenie mija 2 lutego 2026 roku, a na złożenie deklaracji rozliczeniowej – 20 lutego 2026 roku.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025