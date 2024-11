Mandat za podrzucanie sąsiadowi śmieci? Będą zmiany w segregacji odpadów

Mieszkańcy płacą za podrzucane śmieci

"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że obecnie nie ma narzędzi pozwalających ukarać osobę, która nielegalnie wyrzuca śmieci do cudzego pojemnika. Kosztami odbioru takich odpadów są obciążani mieszkańcy, którzy sami ich nie wyprodukowali. Lokatorzy płacą też za źle posegregowane odpady. Gazeta przedstawia propozycje rozwiązania tego problemu.

Mandaty za nielegalne odpady

"DGP" cytuje propozycję nowego przepisu, który mógłby trafić do ustawy o utrzymaniu czystości: - "Kto pozostawia odpady komunalne i budowlane w wiatach śmietnikowych lub w ich obrębie, a które przypisane są pod inny adres niż sprawca czynu zamieszkuje lub ma zarejestrowaną własną działalność gospodarczą, podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 10 tys. zł". Inne rozwiązanie to dopisanie do kodeksu wykroczeń kary grzywny za podrzucanie odpadów komunalnych do wiat śmietnikowych. Ale pojawiają się wątpliwości co do tych pomysłów.

"Policji czy straży miejskiej mogłoby być trudno zidentyfikować, czy ktoś jest uprawniony do wyrzucenia odpadów w danym miejscu. Nie wszyscy mieszkańcy danej posesji są wpisani do rejestru. Mowa tu zwłaszcza o najmie krótkoterminowym" - mówi w rozmowie z "DGP" Marek Goleń, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W jego ocenie najlepszym rozwiązaniem uniemożliwiającym podrzucanie odpadów jest zabezpieczanie miejsc ich gromadzenia, tak aby ich podrzucanie było niemożliwe. – "W resorcie staramy się nakłaniać właścicieli nieruchomości do wprowadzenia rozwiązań, które ograniczą dostęp do wiat osobom, które nie zamieszkują pod tymi adresami" – mówi Marek Goleń.

Nowelizacja ustawy o odpadach w pracach rządu

Na dzisiejszym (13.11) posiedzeniu rząd zajmie się projektem noweli ustawy o odpadach - pisze serwis money.pl. Przygotowany przez resort klimatu i środowiska projekt zakłada przedłużenie obowiązywania papierowych dokumentów potwierdzających recykling oraz więcej pieniędzy na pokrycie kosztów działania BDO. Według projektu finansowanie BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w latach 2025-27 będzie kosztować 94,1 mln zł. Planowane w przepisach zmiany dotyczą utrzymania finansowania BDO; teraz pieniądze pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.