Marcin Oleksy, zdobywca nagrody Puskasa: warto dążyć do celu

Impact 2023. Marcin Oleksy gościem w studio Superbiznesu

W meczach ampfutbolowych mecze rozgrywają zawodnicy po jednostronnej amputacji kończyny dolnej (gracze z pola), lub górnej (bramkarze). Zawodnicy w meczach poruszają się o kulach. Choć o dyscyplinie jest w ostatnim czasie coraz głośniej, to naprawdę sporego rozgłosu narobił jej polski zawodnik Warty Poznań Marcin Oleksy, który zdobył spektakularną bramkę nożycami. Jeszcze bardziej spopularyzował dyscyplinę, gdy otrzymał nagrodę im. Ferenca Puskasa na gali FIFA The Best za najpiękniejszą bramkę 2022 roku.

Tym samym ampfutbolista pokazał, że wszystko jest możliwe i dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy otrzymał prestiżową nagrodę, stając się pierwszym Polakiem w historii, który otrzymał nagrodę Ferenca Puskasa, o której marzy wielu piłkarzy na świecie. W rozmowie z Superbiznesem mówił o popularności ampfutbolu i o tym, jakie trudności musiał pokonać po wypadku, aby wrócić do uprawiania sportu. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy:

Impact 2023 - Marcin Oleksy