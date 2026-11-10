Prof. Marcin Piątkowski nieoficjalnym kandydatem Lewicy do Rady Polityki Pieniężnej.

Dwa wakaty w RPP po przejściu Przemysława Litwiniuka i Ludwika Koteckiego do zarządu NBP.

Drugiego kandydata ma wskazać Koalicja Obywatelska.

Nowi członkowie dokończą kadencję poprzedników, trwającą do lutego 2027 roku.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 25 listopada 2026 roku.

Z Banku Światowego Rady Polityki Pieniężnej?

W kuluarach sejmowych ruszyła giełda nazwisk. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że jest już pierwszy kandydat na zwolnione stanowisko. Kandydatem Lewicy na nowego członka Rady Polityki Pieniężnej jest prof. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Profesor Piątkowski miałby zająć w Radzie miejsce Przemysława Litwiniuka. Co ciekawe, Litwiniuk zasiadał w RPP z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednak jak twierdzi informator „Rzeczpospolitej”, przekazanie tego miejsca Lewicy to „naturalna zmiana w ramach koalicji rządzącej Donalda Tuska”.

Procedura zgłaszania kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej ruszyła 9 listopada i potrwa do 25 listopada 2026 roku.

Skąd w RPP wolne miejsca?

Skąd w ogóle te nagłe zmiany? Wszystko przez przetasowania na szczytach Narodowego Banku Polskiego. Do zarządu NBP przeszło bowiem dwóch dotychczasowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Dwa wakaty w Radzie Polityki Pieniężnej powstały po tym, jak Przemysław Litwiniuk i Ludwik Kotecki zostali powołani do zarządu Narodowego Banku Polskiego.

To właśnie ich kadencje, które miały potrwać do 6 lutego 2027 roku, dokończą teraz nowo wybrani członkowie. O ile miejsce po Litwiniuku, zgodnie z ustaleniami w koalicji, ma przypaść kandydatowi Lewicy, o tyle następcę Ludwika Koteckiego wskaże Koalicja Obywatelska. Na razie jednak nazwisko tego drugiego kandydata nie jest znane.

Sylwetka prof. Marcina Piątkowskiego

Kim jest człowiek, który ma szansę współdecydować o wysokości stóp procentowych w Polsce? Profesor Marcin Piątkowski to postać dobrze znana w świecie ekonomii. Na co dzień jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ale jego doświadczenie sięga znacznie dalej. Przez lata pracował jako starszy ekonomista w Banku Światowym.

Jego specjalizacja to przede wszystkim wzrost gospodarczy, innowacyjność i polityka rozwojowa.

Jeśli chodzi o jego poglądy, które w kontekście Rady Polityki Pieniężnej są kluczowe, „Rzeczpospolita” opisuje go jako osobę o zrównoważonym podejściu. Prof. Piątkowski jest zwolennikiem aktywnej polityki rozwojowej państwa, ale jednocześnie podkreśla ogromne znaczenie stabilności makroekonomicznej, silnych instytucji i dyscypliny finansów publicznych. To sugeruje, że nie jest zwolennikiem skrajnych rozwiązań, a w jego podejściu jest miejsce zarówno na stymulowanie gospodarki, jak i na dbanie o jej fundamenty.

Ostateczna decyzja w sprawie powołania nowych członków Rady zapadnie po 25 listopada, kiedy upłynie termin zgłaszania kandydatur. Wciąż czekamy też na poznanie nazwiska kandydata, którego wskaże Koalicja Obywatelska.

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