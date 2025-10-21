Prognozowany spadek waloryzacji emerytur w 2026 roku do 3,79%.

Porównanie waloryzacji w 2026 roku z poprzednimi latami (2023, 2024, 2025).

Wpływ prognozowanej waloryzacji na wysokość dodatków emerytalnych.

Spadek waloryzacji dodatków emerytur w 2026 roku!

Wskaźnik waloryzacji wyliczany jest na podstawie danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Z ostatnich odczytów wynika, że inflacja pod koniec września wyniosła 2,9 proc., a wzrost wynagrodzeń 7,5 proc.. Przy założeniu, że wskaźniki te utrzymają się na podobnym poziomie przez cały rok, waloryzacja wyniesie wspomniane 3,79 proc. Jeżeli inflacja będzie dalej spadać, waloryzacja może być jeszcze niższa!

Warto przypomnieć, że w 2023 roku waloryzacja emerytur była rekordowo wysoka i wyniosła aż 12,12%. Było to spowodowane wysoką średnioroczną inflacją (11,4%) oraz wzrostem wynagrodzeń (9,1%). W 2024 roku, mimo szybszego wzrostu wynagrodzeń, inflacja była znacznie niższa, co przełożyło się na niższą waloryzację.

Dodatki emeryckie pod lupą: Jak zmieni się ich wysokość?

Nie tylko emerytury podstawowe podlegają waloryzacji. Dotyczy to również dodatków emerytalnych. Jak wpłynie prognozowany wskaźnik waloryzacji na ich wysokość?

Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom, zakładając waloryzację na poziomie 3,79%:

Dodatek pielęgnacyjny: Przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Po waloryzacji wzrośnie z 348,22 zł do 361,43 zł.

Przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Po waloryzacji wzrośnie z 348,22 zł do 361,43 zł. Dodatek dla inwalidy wojennego: To jeden z najwyżej cenionych dodatków do renty. Po waloryzacji wyniesie 1 383,82 zł.

Dokładne kwoty możecie sprawdzić w naszej galerii.

Prognozowana waloryzacja emerytur na 2026 rok, choć niższa niż w poprzednich latach, ma na celu ochronę realnej wartości świadczeń emerytalnych przed inflacją i wzrostem wynagrodzeń. Ostateczną wartość wskaźnika poznamy dopiero w lutym 2026 roku, a zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od marca 2026.

Emeryci będą w szoku! Sprawdź, co się bardziej opłaca: czternastka czy druga waloryzacja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.