Niska waloryzacja emerytur 2025

Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń z ZUS bierze się pod uwagę dwa czynniki: dane z GUS dotyczące inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w danym okresie. Z najnowszych danych GUS wiadomo, że inflacja w listopadzie wyniosła 4,7 proc. Wzrost płac (za październik 2024) wyniósł 10,2 proc. Nie mamy jeszcze danych za listopad. Na podstawie tych danych wyliczona waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku może wynieść 5,75 proc. Seniorzy przyzwyczajeni do dwucyfrowych wskaźników waloryzacji, mogą zapomnieć o dużych podwyżkach świadczeń. Przypomnijmy, że w 2024 roku emerytury podnoszono o 12,12 proc., w 2023 roku 14,8 proc. Wtedy seniorzy otrzymywali po kilkaset złotych więcej do świadczeń.

Dlaczego emerytury seniorów wzrosną teraz o wiele mniej niż ostatnio? Głównym powodem jest inflacja. Mamy tutaj pewną zależność: wraz z hamującą inflacją, maleje również wskaźnik waloryzacji.

Ile wzrosną emerytury w 2025 roku?

Przy wskaźniku waloryzacji świadczeń z ZUS 5,75 proc. najniższa emerytura, która obecnie wynosi 1780,96 zł, wzrosłaby o nieco ponad 102 zł, do poziomu 1883,38 zł. Natomiast średnia emerytura, która to obecnie wynosi ok. 3,5 tys. zł, poszłaby w górę o 201 zł, osiągając poziom 3,701 zł. Oczywiście na najwyższy wzrost mogliby liczyć seniorzy, którzy mają wysokie świadczenia rzędu 5 tys. zł. Przy wskaźniku waloryzacji 5,75 proc. taka emerytura wzrosłaby o 288 zł, do wysokości 5,228 zł. Ostateczną wysokość wskaźnika poznamy na początku lutego 2025 roku. Zwaloryzowane emerytury będą wypłacane na konta seniorów od marca 2025 roku.

