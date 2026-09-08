Rozpoczęcie dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Mało kto spodziewa się zmian w wysokości stóp procentowych.

Główna przeszkoda: rosnąca inflacja, która w sierpniu 2026 r. osiągnęła 3,4 proc.

Prognoza pierwszych obniżek stóp dopiero w połowie 2027 roku.

Obecna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego to 3,75 proc.

We wtorek rusza dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale prawie nikt na rynku nie spodziewa się po nim przełomu. Analitycy i ekonomiści są niemal jednomyślni: stopy procentowe we wrześniu 2026 roku nie zostaną zmienione. Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, czyli stopa referencyjna, najpewniej utrzyma się na poziomie 3,75 proc.

Co to oznacza w praktyce dla milionów Polaków? Przede wszystkim brak dobrych wiadomości dla osób spłacających kredyty hipoteczne i gotówkowe. Decyzja RPP o utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych oznacza, że raty kredytów w najbliższym czasie nie spadną. To już kolejny miesiąc, w którym kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na bardziej sprzyjające warunki do obniżek.

Dlaczego stopy procentowe nie zostaną obniżone?

Głównym winowajcą jest inflacja. To ona blokuje Radzie Polityki Pieniężnej, której przewodniczy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, możliwość cięcia stóp. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2026 roku inflacja znów przyspieszyła i wyniosła 3,4 proc. To wyraźny wzrost w porównaniu do 3 proc. odnotowanych w lipcu.

Liczba ta jest kluczowa, ponieważ cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., z dopuszczalnym pasmem wahań o jeden punkt procentowy w górę lub w dół. Oznacza to, że Rada czuje się komfortowo, gdy inflacja mieści się w przedziale od 1,5 do 3,5 proc. Sierpniowy odczyt na poziomie 3,4 proc. pokazuje, że inflacja w Polsce niebezpiecznie zbliżyła się do górnej granicy tego celu. W takiej sytuacji obniżka stóp, która mogłaby dodatkowo napędzić wzrost cen, jest po prostu wykluczona.

Potwierdza to ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak:

Spodziewaliśmy się, że sytuacja inflacyjna nie pozwoli na obniżki stóp procentowych i ostatnie odczyty to potwierdzają. W sierpniu inflacja zbliżyła się do górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego RPP.

Kiedy raty kredytów w końcu spadną? Jest prognoza eksperta

Skoro na obniżki stóp we wrześniu nie ma co liczyć, to kluczowe staje się pytanie: kiedy wreszcie nadejdzie ulga dla kredytobiorców? Niestety, perspektywy nie są optymistyczne. Eksperci studzą emocje i wskazują, że na niższe raty przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Rada Polityki Pieniężnej, zanim zdecyduje się na luzowanie polityki monetarnej, musi mieć pewność, że inflacja jest pod kontrolą i trwale zmierza do celu.

Konkretną prognozę przedstawia Adam Antoniak. Jego zdaniem w tym roku nie ma już co marzyć o cięciach.

Naszym zdaniem co najmniej do końca tego roku nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych. Pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku. Wtedy pojawi się szansa na dwie obniżki po 25 pkt. bazowych.

Oznacza to, że na pierwsze obniżki stóp procentowych poczekamy co najmniej do połowy 2027 roku. Jeśli prognoza się sprawdzi, Rada mogłaby wówczas zdecydować się na dwa cięcia, każde o 0,25 punktu procentowego. Byłaby to pierwsza taka decyzja od dłuższego czasu. Ostatnia niewielka obniżka miała miejsce w marcu 2026 roku, kiedy to stopy spadły symbolicznie o 25 punktów bazowych. Wygląda na to, że na kolejny ruch w dół przyjdzie nam czekać ponad rok.

Karpacz 2026 Tadeusz Białek