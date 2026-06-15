Cena masła spadła w maju 2026 r. do 4,92 zł za kostkę 200g, co jest najniższym poziomem od lat i stanowi znaczną obniżkę z 7,62 zł rok wcześniej.

W grudniu 2024 r. masło osiągnęło rekordową cenę 8,99 zł, głównie z powodu ograniczonej podaży mleka w Europie i wysokich kosztów produkcji.

Obecne obniżki to efekt większej dostępności mleka, stabilizacji kosztów oraz wznowionej wojny cenowej między sieciami handlowymi.

Eksperci przewidują dalsze spadki cen masła na początku lata, choć jesienią mogą one wzrosnąć do 6-7 zł, ale bez powrotu do rekordów z 2024 r.

Cena masła spadła do poziomów niewidzianych od lat

Polscy konsumenci mogą odetchnąć z ulgą. Z danych przygotowanych przez UCE Research, które obejmują blisko 48 tys. sklepów działających w ramach 62 sieci handlowych, wynika, że średnia cena 200-gramowej kostki masła wyniosła w maju 2026 r. 4,92 zł - pisze "Fakt". To znacząca zmiana względem maja ubiegłego roku, kiedy za ten sam produkt płacono średnio 7,62 zł. Obecny poziom cen jest efektem kilku miesięcy systematycznych obniżek. Jeszcze pod koniec 2025 r. masło kosztowało średnio 7,33 zł, jednak kolejne miesiące przynosiły stopniowe spadki.

Dlaczego masło było tak drogie?

Aby zrozumieć obecną sytuację, warto przypomnieć wydarzenia z końcówki 2024 r.. Wówczas ceny masła gwałtownie wzrosły. Między wrześniem a październikiem średnia cena kostki zwiększyła się z 5,47 zł do 8,44 zł, co oznaczało skok o około 54 proc. W grudniu osiągnęła rekordowy poziom 8,99 zł.

Przyczyną były zarówno problemy podażowe, jak i rosnące koszty funkcjonowania całego sektora spożywczego. Jak wyjaśnia Robert Biegaj z Shopfully Poland, cytowany przez "Fakt": - „Kluczowe znaczenie miało ograniczenie podaży mleka w Europie, a w konsekwencji wzrost cen tłuszczu mlecznego” – wskazuje. Do wzrostów przyczyniły się również wyższe koszty energii, transportu i przetwórstwa. Jednocześnie sieci handlowe ograniczyły skalę promocji po wcześniejszej intensywnej rywalizacji cenowej.

Co wpłynęło na spadek cen masła w 2026 roku?

Po okresie stabilizacji w 2025 r., gdy ceny utrzymywały się głównie w przedziale od 7,33 zł do 8,14 zł, na początku bieżącego roku nastąpił wyraźny zwrot. Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników. Znaczenie miała poprawa sytuacji na rynku mleka, większa dostępność surowca oraz ustabilizowanie kosztów energii. Nie bez znaczenia pozostaje także ponowna walka o klientów między największymi sieciami handlowymi i dyskontami, które coraz częściej wykorzystują masło jako produkt promocyjny.

Prognozy dla cen masła na kolejne miesiące

Zdaniem ekspertów najbliższe tygodnie mogą przynieść dalsze obniżki. Jednocześnie specjaliści przewidują, że wraz z nadejściem jesieni ceny zaczną stopniowo rosnąć. Według prognoz pod koniec roku kostka masła może kosztować około 6-7 zł. Nie oznacza to jednak powrotu do gwałtownych podwyżek obserwowanych w 2024 r., o ile nie dojdzie do poważnych zakłóceń na światowym rynku mleczarskim.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]