Premier zapowiada pierwszą deregulację już w maju. Co proponuje rząd?

IJHARS uspokaja: Masło z supermarketów spełnia normy!

Masło dostępne w supermarketach, w tym również to w promocji, spełnia wymagane parametry i nie jest zafałszowane. Kontrola IJHARS odbyła się w lutym 2025 roku w sklepach wielkopowierzchniowych. Inspektorzy skupili się na produktach w promocji, pod markami własnymi i producentów. Główny Inspektor Przemysław Rzodkiewicz wyjaśnił:

- "W 2025 r. wysokie ceny masła są tematem, który emocjonuje wielu konsumentów. W Inspekcji postanowiliśmy sprawdzić jaka jest jakość masła w sklepach i czy przypadkiem produkty oferowane na promocjach, czy jako marki własne nie mają innych standardów jakościowych".

- "Skontrolowano 15 marek własnych oraz 17 produktów pod marką własną producenta" - czytamy na stronie IJHARS.

Aż 97 proc. skontrolowanych partii spełniało normy. Jedynie w jednej partii stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości wody. 87,5 proc. skontrolowanych partii było prawidłowo oznakowanych. Zastrzeżenia dotyczyły 4 partii: brak informacji o tłuszczu, nieprawidłowa data, nieprawidłowa prezentacja. IJHARS podkreśla:

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały charakteru zafałszowań. Nie stwierdzono różnic pomiędzy produktami oferowanymi na promocjach i tymi dostępnymi w normalnej cenie.

Uważaj na podróbki! Jak odróżnić masło od margaryny?

IJHARS przypomina, że nie każdy tłuszcz w kostce lub kubeczku to masło. Masło to produkt mleczny, zawierający 80-90 proc. tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16 proc. wody i nie więcej niż 2 proc. suchej masy beztłuszczowej mleka. Na opakowaniu masła producent ma obowiązek umieścić informację o zawartości tego tłuszczu. Na rynku dostępne są również margaryny i miksy tłuszczowe, które mogą zawierać dodatek olejów roślinnych. Dlatego Inspekcja apeluje do konsumentów o uważne czytanie etykiet i odróżniać masło od margaryny i miksów tłuszczowych. Dzięki temu możesz cieszyć się smakiem prawdziwego masła bez obaw o jego jakość.

Porównaliśmy ceny Lidlu w Polsce i Holandii. Cena pomidorów to przegięcie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ SE. Kultowe przekąski PRL – od sałatki jarzynowej po koreczki. Jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 15 Popularna przekąska imieninowa, która dziś pojawia się na polskich stołach zazwyczaj w Wielkanoc to... ryba po grecku jaja w majonezie jaja Fabergé Następne pytanie