Koniec bezterminowych praw jazdy

Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do historii. Około 15 mln polskich kierowców będzie musiało wymienić swoje stare dokumenty.

Wielka operacja rozpocznie się w 2028 roku i potrwa pięć lat. Rząd chce rozłożyć wymianę w czasie, aby uniknąć gigantycznych kolejek w wydziałach komunikacji.

Stare prawo jazdy przestanie wystarczać

Problem dotyczy kierowców, którzy mają dokument wydany do 18 stycznia 2013 roku. Choć na ich prawach jazdy nie ma wpisanej daty ważności, nie oznacza to, że będą mogli korzystać z nich bez końca.

Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że obowiązkowa wymiana obejmie około 15 mln dokumentów. Powodem są unijne przepisy, które mają ujednolicić prawa jazdy w całej Unii Europejskiej.

Nowe dokumenty będą już terminowe. W przypadku najpopularniejszych kategorii, takich jak B, sam blankiet będzie ważny maksymalnie 15 lat.

Nie wszyscy kierowcy ruszą do urzędów jednocześnie. Wymiana dokumentów wydanych do 18 stycznia 2013 roku będzie odbywać się od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku.

Dokładny harmonogram ma zostać określony przez ministra infrastruktury. Pod uwagę mają być brane możliwości techniczne Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz urzędów.

Kierowcy nie będą jednak musieli czekać na wyznaczony termin. Jeśli ktoś będzie chciał wymienić dokument wcześniej, będzie mógł złożyć wniosek na własne życzenie.

Za jazdę bez ważnego dokumentu można słono zapłacić

Pilnowanie terminu będzie bardzo ważne. Jazda z dokumentem, który utracił ważność, może zostać potraktowana jako prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Kierowcy może grozić mandat w wysokości co najmniej 1500 zł, a sprawa może trafić również do sądu.

Dlatego lepiej nie odkładać wymiany na ostatnią chwilę.

Nie trzeba będzie zdawać egzaminu od nowa

Dla wielu kierowców najważniejsza jest jednak inna informacja. Sama wymiana dokumentu nie oznacza konieczności ponownego zdawania egzaminu.

Jeśli ktoś miał bezterminowe uprawnienie kategorii B, nadal będzie je posiadał. Zmieni się przede wszystkim termin ważności samego dokumentu.

W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T blankiet będzie ważny maksymalnie 15 lat. Dla kategorii C1, C i D będzie to maksymalnie 5 lat, przy czym znaczenie będzie miało również orzeczenie lekarskie.

Po upływie ważności dokumentu kierowca będzie składał wniosek o wydanie kolejnego blankietu. Nie oznacza to automatycznie kolejnych badań lekarskich, jeśli w systemie nie ma ograniczeń zdrowotnych wymagających ich wykonania.

W 2026 roku też mogą czekać cię wydatki

Nie trzeba jednak czekać do 2028 roku, żeby pojawić się w wydziale komunikacji. W 2026 roku prawo jazdy trzeba wymienić m.in. wtedy, gdy kończy się ważność obecnego dokumentu lub konkretnej kategorii.

Wniosek będzie również potrzebny w przypadku zmiany danych osobowych, np. nazwiska, a także po zgubieniu albo zniszczeniu prawa jazdy.

Co ważne, zmiana adresu zamieszkania nie wymaga już wymiany dokumentu. Na nowych blankietach nie ma bowiem pola z adresem.

Nowe prawo jazdy będzie droższe

Kierowcy muszą przygotować się również na podwyżki. Zgodnie z planowanymi zmianami w 2026 roku opłata za wydanie prawa jazdy wzrośnie ze 100 zł do 115,50 zł.

Droższe będzie również międzynarodowe prawo jazdy. Jego wydanie ma kosztować 40,50 zł.

Do tego dochodzą inne wydatki. Aktualne zdjęcie może kosztować około 50 zł, a w przypadku konieczności wykonania badań lekarskich trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 200 zł.

Co z kierowcami po 65. roku życia?

W związku ze zmianami w przepisach pojawia się również pytanie o seniorów. W Unii Europejskiej dyskutowano o obowiązkowych badaniach dla kierowców po 65. roku życia.

Polski rząd na razie nie planuje jednak wprowadzenia obowiązku dodatkowych badań wyłącznie z powodu wieku. Oznacza to, że seniorzy nie będą musieli automatycznie chodzić do lekarza tylko dlatego, że skończyli 65 lat.

Era bezterminowych praw jazdy dobiega końca. Miliony kierowców będą musiały wymienić stare dokumenty, a wielka akcja ruszy już w 2028 roku.

zy łatwo zdać egzamin na prawo jazdy będąc...doświadczonym kierowcą?