Masowe zwolnienia w Polsce. Zatrważające dane mówią o ponad 60 tys. miejsc pracy mniej

„Styczniowe dane obejmują aktualizację próby przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników. Negatywna niespodzianka sugeruje, że w ciągu 2024 relacja liczby firm, które obniżyły swoje zatrudnienie poniżej 9 pracowników do liczby tych, gdzie zatrudnienie rozrosło się na tyle, by być ujętych w statystyce była gorsza od oczekiwań. Dane z gospodarki narodowej (ostatnie dostępne za sierpień 2024) wskazują, że redukcja zatrudnienia w 2024 koncentrowała się głównie w przedsiębiorstwach zatrudniających między 6 a 9 oraz 10 a 49 pracowników, czyli tych, które miały największy potencjał do wpłynięcia na wielkość próby” – napisali ekonomiści PKO BP.

„Sytuacja na rynku pracy jest stabilna. Styczniowe dane GUS niewiele mówią o zatrudnieniu w związku z procedurami statystycznymi. Niemniej rosnąca aktywność gospodarcza powinna przynosić poprawę. Równocześnie presja płacowa słabnie” – poinformował Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

„Popyt na pracę w perspektywie 2025 pozostaje przytłumiony, co według wskazań badań ankietowych (…) wynika przede wszystkim z wysokich kosztów pracy. W 2024 przedsiębiorcy wskazywali na słaby popyt jako główną przyczynę redukcji zatrudnienia, co daje nadzieję, że wraz z oczekiwanym ożywieniem aktywności w Polsce i strefie euro zobaczymy wzrost liczby etatów, choć jego skala w tym roku będzie najpewniej ograniczona” – stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Mniejsze szanse na podwyżki wynagrodzeń

„Kolejne miesiące przyniosą dalsze hamowanie. Badania NBP wskazują, że liczba przedsiębiorstw rozważających podwyżki wynagrodzeń raczej maleje. W I kw. 2025 taki ruch prognozuje 59 proc. firm, o 0,5 pkt mniej niż rok temu. Podobnie mniej osób sugeruje występowanie presji płacowej – w IV kwartale były one o około 4-5 pkt niższe względem ubiegłego roku. W takim otoczeniu wskaźnik powinien stopniowo maleć przez resztę roku” – stwierdził Rybacki.

