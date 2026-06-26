Masz bilet na koncert, ale i tak nie wejdziesz. UOKiK ostrzega Polaków przed pułapką

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-06-26 10:14

Sezon letnich festiwali i koncertów w pełni. Zanim jednak dasz się ponieść muzycznym emocjom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o jednej, kluczowej zasadzie. Jej zignorowanie może sprawić, że imprezę obejrzysz co najwyżej zza bramy, nawet z ważnym biletem w ręku.

Kobieta w granatowej kurtce trzyma rozdarty bilet na koncert lub festiwal, symbolizujący problemy z wejściem na wydarzenie. Tło ukazuje niewyraźny tłum ludzi i budynki, co wzmacnia kontekst ostrzeżeń UOKiK o weryfikacji tożsamości. O tym problemie czytaj na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Dwie dłonie trzymają rozerwany na pół bilet na koncert, symbolizujący problem z wejściem na wydarzenie. Tło ukazuje rozmazany tłum ludzi na zewnątrz. Informacje o pułapkach biletowych przeczytasz na Super Biznes.
  • Koncerty i festiwale przyciągają tłumy, ale organizatorzy wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne zasady weryfikacji uczestników.
  • UOKiK opublikował specjalny poradnik, w którym zwraca uwagę na problem biletów imiennych i konieczność posiadania odpowiedniego dokumentu tożsamości.
  • Sprawdź, dlaczego dowód osobisty może nie wystarczyć i co zrobić, by uniknąć katastrofy przy wejściu na wymarzone wydarzenie.

UOKiK przypomina: bilet to za mało, by wejść na koncert

Wyobraź sobie tę scenę: miesiącami czekasz na występ ulubionego artysty, wydajesz kilkaset złotych na bilet i dojazd, a na samym końcu ochroniarz przy bramce wejściowej odprawia cię z kwitkiem. Ten czarny scenariusz staje się udziałem coraz większej liczby osób, a wszystko przez jedną, często lekceważoną zasadę – weryfikację tożsamości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim najnowszym poradniku koncertowym stawia sprawę jasno. W dobie biletów imiennych samo posiadanie wejściówki nie gwarantuje już udziału w imprezie. Kluczowe staje się posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi, że bilet należy właśnie do ciebie.

Problem polega na tym, że wielu uczestników zapomina o tym wymogu lub zakłada, że wystarczy dowolny dokument. Organizatorzy mają jednak prawo określić w regulaminie, co dokładnie akceptują. Może się okazać, że legitymacja studencka, prawo jazdy czy aplikacja mObywatel nie zostaną uznane. Dlatego UOKiK zaleca, aby jeszcze przed wyjściem z domu upewnić się, jaki dokument tożsamości jest wymagany i czy dane na nim zgadzają się z tymi na bilecie. Kilka minut poświęconych na sprawdzenie tych informacji może oszczędzić gigantycznego stresu i rozczarowania.

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Jak przygotować się na dzień koncertu?

Gdy kwestia dokumentów jest już jasna, warto zadbać o sam bilet. Koniec z nerwowym szukaniem maila z wejściówką w ostatniej chwili, gdy na miejscu brakuje zasięgu. Urząd radzi, aby pobrać bilet na telefon znacznie wcześniej, tak aby był dostępny w trybie offline. To prosta czynność, która eliminuje kolejny potencjalny problem przy bramkach. Pamiętaj też, że forma biletu ma znaczenie – jeśli organizator wymaga wersji papierowej, wydrukuj ją zawczasu. Jeśli akceptuje wersję elektroniczną, upewnij się, że masz w pełni naładowany telefon.

Przygotowania nie kończą się jednak na bilecie i dokumentach. Równie ważne jest zapoznanie się z regulaminem samego wydarzenia oraz planem terenu. To właśnie tam znajdziesz precyzyjne informacje o tym, co wolno wnieść na teren imprezy. Zasady dotyczące rozmiaru torebki, możliwości wniesienia własnej wody czy powerbanku potrafią drastycznie różnić się w zależności od organizatora. Znajomość tych reguł pozwoli uniknąć konieczności zostawiania cennych rzeczy w depozycie lub, w najgorszym wypadku, wyrzucania ich do kosza.

Twoja playlista na udany koncert

Aby w pełni cieszyć się muzyką i dobrą zabawą, warto potraktować przygotowania jak element całego koncertowego doświadczenia. Zamiast działać na ostatnią chwilę, stwórz sobie krótką listę zadań. Po pierwsze, sprawdź regulamin imprezy i zasady dotyczące biletu oraz dokumentów. Po drugie, przygotuj i zabezpiecz wejściówkę oraz odpowiedni dokument tożsamości. Po trzecie, spakuj się zgodnie z wytycznymi. Dzięki temu na miejscu będziesz mógł skupić się wyłącznie na tym, co najważniejsze – niezapomnianych muzycznych wrażeniach.

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