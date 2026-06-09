Jeszcze niedawno wielu właścicieli garaży blaszanych było przekonanych, że taki obiekt nie podlega opodatkowaniu. Po zmianach przepisów sytuacja zaczyna się jednak komplikować.

Fiskus coraz częściej domaga się podatku od nieruchomości, a pierwszy prawomocny wyrok pokazuje, że urzędnicy mogą mieć mocne argumenty.

Zmiana przepisów wywołała zamieszanie

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Wprowadzono nowe definicje budynków i budowli, co wywołało spore zamieszanie wśród właścicieli garaży, wiat i innych lekkich konstrukcji.

Do tej pory wiele takich obiektów nie budziło większych wątpliwości podatkowych. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Kiedy blaszak staje się budynkiem?

Kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy garaż blaszak można uznać za budynek.

Aby tak się stało, musi posiadać dach, ściany, fundament oraz być trwale związany z gruntem. To właśnie dwa ostatnie warunki budzą najwięcej emocji.

Wielu właścicieli uważa, że skoro blaszak można rozkręcić i przewieźć w inne miejsce, nie powinien być traktowany jak budynek. Fiskus patrzy jednak na sprawę inaczej.

Samo postawienie może nie wystarczyć

Eksperci wskazują, że jeśli garaż stoi jedynie na ziemi lub na płycie betonowej bez żadnego mocowania, trudno mówić o trwałym związaniu z gruntem.

Problem zaczyna się wtedy, gdy konstrukcja zostaje przykręcona lub zakotwiczona do podłoża. W takiej sytuacji urzędnicy mogą uznać, że obiekt spełnia warunki wymagane do opodatkowania.

Sąd stwierdził, że kostka brukowa może być fundamentem

Przełomowy okazał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Sprawa dotyczyła właściciela, który planował postawić garaż na kostce brukowej i dodatkowo zakotwiczyć go do podłoża. Urzędnicy uznali, że kostka brukowa pełni funkcję fundamentu, a kotwy tworzą trwały związek z gruntem.

W efekcie stwierdzili, że od takiego garażu należy płacić podatek od nieruchomości. Sąd przyznał rację fiskusowi.

Nie trzeba klasycznych fundamentów

Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku, kluczowa jest stabilność konstrukcji, a nie to, czy fundament został głęboko osadzony w ziemi.

Zdaniem sądu zakotwiczenie do ciężkich elementów betonowych sprawia, że obiekt jest odporny na wiatr i nie można go swobodnie przesunąć bez użycia narzędzi.

To może mieć ogromne znaczenie dla właścicieli podobnych garaży w całym kraju.

Tysiące właścicieli mogą mieć problem

Eksperci podkreślają, że wyrok jest ważnym sygnałem dla samorządów i organów podatkowych.

Jeżeli podobna interpretacja zacznie dominować, wiele popularnych blaszaków ustawionych na kostce brukowej, płytach betonowych lub innych utwardzonych podłożach może zostać uznanych za budynki podlegające opodatkowaniu.

To oznacza, że część właścicieli może w najbliższych miesiącach otrzymać wezwania do zapłaty podatku od nieruchomości.

Fiskus przygląda się garażom

Nowe przepisy miały uporządkować system podatkowy, ale w praktyce wywołały wiele sporów i niepewności.

Osoby posiadające garaże blaszane powinny dokładnie sprawdzić, w jaki sposób ich konstrukcja jest posadowiona. To właśnie szczegóły techniczne mogą zdecydować o tym, czy fiskus upomni się o dodatkowy podatek.

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