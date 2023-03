Masz dużo monet i nie wiesz, jak je wymienić? W tym banku zrobisz to od ręki

We wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego są dostępne samoobsługowe urządzenia do zamiany bilonu na wyższe nominały. Dzięki nim klienci mogą szybko i sprawnie, bez sortowania bilonu na poszczególne nominały, zamienić dużą liczbę drobnych monet. Równowartość zdeponowanych w urządzeniu monet klient może odebrać w kasie banku lub wypłacić na swój rachunek bankowy korzystając z systemu płatności natychmiastowych BLIK (dotyczy banków, które uaktywniły dostęp do tej usługi).

"Czy masz w domu dużo monet? Zastanawiasz się, co z nimi zrobić? Dobrze wiedzieć, że we wszystkich oddziałach okręgowych NBP są dostępne samoobsługowe urządzenia do zamiany bilonu na wyższe nominały" - podał na Twitterze Narodowy Bank Polski.

Usługa zamiany monet w urządzeniach samoobsługowych w Oddziałach Okręgowych NBP od momentu jej udostepnienia cieszy się ogromną popularnością. Została także doceniona przez międzynarodowe grono ekspertów – podczas „The Coin Conference” (Amsterdam, 2022) banki centralne i producenci znaków pieniężnych, stowarzyszeni w organizacji International Association of Currency Affairs (IACA), przyznali jej prestiżową nagrodę „Excellence in Currency”. Narodowy Bank Polski zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza nowa moneta, zabezpieczenie lub rozwiązanie logistyczne”, wygrywając z nominowanymi do tej samej nagrody Japonią i Kanadą.

