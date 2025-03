E-Doręczenia: Cyfrowa rewolucja w komunikacji firm

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina: 1 kwietnia 2025 roku to data graniczna dla firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Od tego dnia posiadanie adresu do e-Doręczeń staje się obowiązkowe. E-Doręczenia to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych listów poleconych. Te elektroniczne przesyłki są rejestrowane i mają taką samą moc prawną jak tradycyjne przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru.

- "Przesyłki elektroniczne wysłane w ramach e-Doręczeń są rejestrowane i równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru." przypomina ministerstwo

To rozwiązanie znacząco ułatwi komunikację przedsiębiorstw z administracją publiczną, eliminując potrzebę wysyłania i odbierania papierowych listów. Dzięki e-Doręczeniom firmy mogą odbierać wezwania, zawiadomienia i decyzje z urzędów, a także składać wnioski i dokumenty online. To oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ korespondencja urzędowa jest bezpłatna.

Jak złożyć wniosek online? Krok po kroku

Założenie skrzynki do e-Doręczeń jest proste i odbywa się online na stronie Biznes.gov.pl. Potrzebujesz:

* Zalogować się do Konta Przedsiębiorcy.

Przygotować następujące dokumenty:

* Numer KRS firmy,

* Adres do korespondencji firmowej,

* Imię i nazwisko administratora skrzynki, jego adres e-mail oraz numer PESEL (lub Identyfikator Europejski).Jeśli osoba składająca wniosek nie ma pełnomocnictwa do reprezentowania firmy wynikającego z KRS, potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

Pełnomocnictwo podpisane elektronicznie przez przedsiębiorcę (lub kopia potwierdzona elektronicznie przez przedsiębiorcę, notariusza, adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego lub radcę Prokuratorii Generalnej RP).

Wzór pełnomocnictwa znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou709Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (17 zł).Kreator na stronie Biznes.gov.pl poprowadzi Cię przez cały proces. Na koniec wniosek należy podpisać online za pomocą podpisu osobistego, podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ważne informacje, o których musisz pamiętać

Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa lub przez pełnomocnika/prokurenta z odpowiednim umocowaniem. W razie wątpliwości lub potrzeby zebrania podpisów elektronicznych, możesz zapisać wypełniony wniosek i dokonać w nim zmian w ciągu 4 dni.Po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymasz na podany adres e-mail informację o założeniu adresu i skrzynki do e-Doręczeń oraz instrukcję aktywacji. Po aktywacji adres zostanie wpisany do bazy adresów elektronicznych.

