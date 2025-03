PUE ZUS jako przykrywka oszustów, aby wyłudzić dane logowania do banku

- Przypominam, że ZUS nie wysyła do swoich klientów maili z prośbami o podanie danych kart kredytowych czy błędnym logowaniu do PUE ZUS, w których zachęca do otwierania plików lub linków. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku jednak zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS – informuje cytowana przez katowice24.info Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Coraz więcej spraw urzędowych może być załatwianych online, a to tworzy nowe perspektywy oszustwa.

Inne oszustwo „na urząd” w okresie rozliczeń PIT

Im mniej czasu na rozliczenie PIT, tym bardziej zuchwali stają się oszuści polujący na dane podatników. Wystarczy jedno kliknięcie w podejrzany link. Eksperci przestrzegają przed impulsywnym działaniem.

Przestępcy podszywają się pod urzędników skarbowych obiecujących rychły zwrot nadpłaty lub firmy księgowe oferujące „pomoc” przy rozliczeniu PIT.

Adresat podejrzanego maila, SMS-a czy telefonu może pod wpływem presji czasu czy ze zwykłej nieostrożności udostępnić przestępcom swoje dane osobowe lub loginy do kont bankowych. Eksperci przestrzegają przed nieprzemyślanym klikaniem w podejrzane linki i przekazywaniem danych wrażliwych osobom trzecim.

Jak podkreśliła Iwona Prószyńska, ekspertka Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego NASK ds. cyberbezpieczeństwa, „Na maile i wiadomości SMS tego typu przede wszystkim nie należy reagować impulsywnie. Oszuści liczą na to, że wywierając na nas presję i wywołując emocje osiągną swój cel, którym jest osłabienie czujności i kradzież danych”.

