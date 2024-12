i Autor: getty images Audytor swoje, notariusz swoje: chcący sprzedać miejsce postojowe w budynku wielorodzinnym mają problem. Rozstrzygnie go policja słonym mandatem?

Opłaty 2025

Masz garaż? Możesz zapłacić niższy podatek

Właściciele miejsc postojowych i garaży w budynkach mieszkalnych, jeśli garaż jest w bryle budynku i jest on tzw. odrębną nieruchomością lokalową, zapłacą w 2025 r. niższy podatek od nieruchomości. Stawka będzie 10-krotnie niższa w porównaniu do stawki obowiązującej do końca 2024 r. Co musi zrobić właściciel, aby skorzystać z tej niższej stawki? Ale jest grupa, która nie będzie objęta taką podatkową zniżką.