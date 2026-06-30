Ubezpieczenie OC sprawdzisz w mObywatelu

Kierowcy zyskali kolejne przydatne narzędzie w aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę „Sprawdź OC”, dzięki której można szybko zweryfikować, czy wybrany pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

To rozwiązanie może oszczędzić wielu problemów i nerwów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy liczy się czas.

Wystarczy numer rejestracyjny

Nowa funkcja działa bardzo prosto. Aby sprawdzić ubezpieczenie samochodu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN albo numer polisy. Następnie należy wskazać datę, dla której chcemy zweryfikować ochronę ubezpieczeniową.

System w kilka chwil pokaże najważniejsze informacje, w tym markę pojazdu i nazwę ubezpieczyciela. W przypadku własnego samochodu kierowca zobaczy również termin ważności polisy.

Co ważne, sprawdzić można nie tylko własne auto, ale także pojazdy należące do innych osób, firm czy instytucji.

Przyda się po stłuczce i przy zakupie auta

Nowa usługa może okazać się szczególnie pomocna podczas kolizji drogowej. Dzięki niej kierowca szybko zweryfikuje, czy drugi uczestnik zdarzenia posiada ważne OC.

To również ważne narzędzie dla osób planujących zakup używanego samochodu. Jeszcze przed podpisaniem umowy można sprawdzić podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia pojazdu.

Z funkcji skorzystają także osoby jeżdżące samochodami zastępczymi, wypożyczonymi lub pożyczonymi od rodziny i znajomych.

Miliony kierowców korzystały z tej usługi

Dotychczas możliwość sprawdzenia OC była dostępna wyłącznie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak podają urzędnicy, kierowcy korzystali z niej nawet 25 milionów razy rocznie.

Teraz popularna usługa została przeniesiona do mObywatela, dzięki czemu wszystkie najważniejsze informacje można mieć pod ręką w telefonie.

– Polisa OC to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Usługa Sprawdź OC daje możliwość szybkiej weryfikacji w kilka sekund, bez dzwonienia do ubezpieczyciela czy szukania dokumentów – podkreśla Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Nieopłacone na czas OC może słono kosztować

Eksperci przypominają, że jazda bez ważnego ubezpieczenia OC może mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe.

Jeżeli nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek, może zostać zobowiązany do pokrycia wszystkich szkód z własnej kieszeni. W praktyce oznacza to często rachunki sięgające dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych.

Dlatego regularne sprawdzanie ważności polisy może uchronić kierowców przed kosztownymi problemami.

Najpierw aktualizacja aplikacji

Aby skorzystać z nowej funkcji, trzeba zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Dopiero wtedy usługa „Sprawdź OC” będzie dostępna na smartfonie.

To kolejny krok w rozwoju cyfrowych usług publicznych. Po mDowodzie, mPrawie Jazdy czy mStłuczce kierowcy otrzymali następne narzędzie, które może przydać się w codziennym życiu i na drodze.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]