Masz radio w samochodzie? Może ci grozić olbrzymia kara

Jak przypomina interia.pl, aktualnie abonament za odbiornik radiowy w samochodzie wynosi 8,70 zł miesięcznie. W ciągu roku, dzięki zniżkom za płatność z góry, abonament RTV wynosi 104,40 zł. Można również obniżyć kwotę opłaty, płacąc z góry za krótsze okresy. Na przykład, płacąc za 2 miesiące, można uzyskać 3 proc. zniżki, za 3 miesiące - 4 proc. itd. Za brak opłacania abonamentu grozi kara.

Ile może wynieść kara?

W przypadku braku opłacenia abonamentu za radioodbiornik, kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty, co daje 261 zł. Należy jednak pamiętać, że Poczta Polska może nałożyć karę do pięciu lat wstecz, co może skutkować karą nawet do 1305 zł.

Dobra wiadomość jest taka, że abonament RTV płaci się za klasę urządzenia, a nie za każdy egzemplarz. Jeśli więc płacimy już abonament radiowo-telewizyjny za gospodarstwo domowe, nie ma konieczności dodatkowej opłaty za radioodbiornik w samochodzie dla osób fizycznych. Niestety, nie dotyczy to osób prawnych, czyli firm, które korzystają z własnych samochodów. Te muszą uiścić abonament w wysokości wspomnianych 8,70 zł miesięcznie za każdy radioodbiornik.

