Stara legitymacja ubezpieczeniowa kluczem do wyższej emerytury

Wiele osób, zwłaszcza tych, które zakończyły aktywność zawodową wiele lat temu, może nie zdawać sobie sprawy z wartości, jaką kryją ich domowe archiwa. Jak przypomina "Gazeta Prawna", niepozorna, zielona książeczka może okazać się kluczem do znacznego podniesienia miesięcznego świadczenia. Stara legitymacja ubezpieczeniowa jest dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnoprawnym dowodem, który może wpłynąć na ponowne przeliczenie emerytury. Urzędnicy wydawali ten dokument aż do końca 2009 roku, a zawarte w nim wpisy i pieczątki pracodawców często stanowią jedyny ślad po zarobkach, które nie zostały uwzględnione przy pierwotnym wyliczaniu świadczenia. Jeśli ZUS nie miał dostępu do pełnej dokumentacji płacowej, emerytura mogła zostać zaniżona. Odnalezienie legitymacji otwiera drogę do korekty i uzyskania większych pieniędzy.

Ponowne przeliczenie świadczenia

Największe szanse na wyższą emeryturę z ZUS mają osoby, które pracowały w latach 70., 80. i 90., a ich dokumentacja płacowa jest niekompletna. To właśnie wtedy, w czasach przed masową cyfryzacją, archiwa zakładowe często ulegały zniszczeniu, gubiły się lub po prostu nie były prowadzone z dzisiejszą starannością. Wiele firm z tamtego okresu już nie istnieje, a ich akta pracownicze przepadły.

W efekcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ustalając wysokość emerytury, mógł opierać się na niepełnych danych, co bezpośrednio przełożyło się na niższe świadczenie. Właśnie w takich sytuacjach stara legitymacja ubezpieczeniowa staje się bezcenna. Pieczątki i wpisy o zarobkach są dla urzędników dowodem, który pozwala uzupełnić luki w historii zatrudnienia i dochodów.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Sama procedura jest prostsza, niż mogłoby się wydawać i nie wymaga pomocy prawników. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie przyjrzał się naszemu świadczeniu, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Można napisać go odręcznie lub skorzystać z gotowego formularza ZUS o symbolu ERPO (Wniosek w sprawie ponownego obliczenia emerytury lub renty). Najważniejsze jest, aby dołączyć do niego odnalezioną legitymację ubezpieczeniową – w oryginale lub w formie poświadczonej za zgodność kopii. Dokumenty można złożyć osobiście w najbliższej placówce ZUS, wysłać pocztą lub, jeśli posiadamy skan, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Kluczowa jest jednak odpowiedź na pytanie, od kiedy można spodziewać się wyższego przelewu. Zgodnie z przepisami, po pozytywnej weryfikacji ZUS zacznie wypłacać wyższą, przeliczoną emeryturę od miesiąca, w którym złożono wniosek. Oznacza to, że nie ma co zwlekać. Każdy miesiąc opóźnienia to potencjalna strata, ponieważ urząd nie wypłaci wyrównania za okres sprzed złożenia dokumentów.

Warto więc poświęcić chwilę i dokładnie przejrzeć domowe szuflady, teczki i segregatory. To nic nie kosztuje, a może przynieść realne, comiesięczne korzyści finansowe na długie lata. Jak pokazują przykłady, gra toczy się o niemałą stawkę – od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych więcej każdego miesiąca.

Źródło: "Gazeta Prawna", kobieta.wp.pl.