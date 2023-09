Masz ten model iPhona? We Francji wycofali go z rynku! Sprawdź dlaczego

Koniec 300 plus na dziecko! ZUS przypomina o terminie

Minister ds. cyfryzacji i telekomunikacji Jean-Noel Barrot poinformował w wywiadzie dla dziennika "Le Parisien", że ANFR powiadomiła Apple’a o tymczasowym wycofaniu ze sprzedaży jego produktu, a amerykańska firma musi rozwiązać problem polegający na aktualizacji oprogramowania. Ma piętnaście dni na dostosowanie się. Według ANFR iPhone 12 przekracza o 1,74 W na kilogram (W/kg) ustawową wartość graniczną odpowiadającą energii, jaką może pochłonąć ludzkie ciało, gdy telefon jest trzymany w dłoni.

W większości przypadków producenci telefonów po otrzymaniu formalnego wezwania planują aktualizację swoich urządzeń, aby uniknąć wycofania ich z obrotu. Zdaniem Barrota wniosek o wycofanie mógłby zostać rozszerzony nawet na rynek europejski.

Nowy iPhone15

We wtorek odbyła się prezentacja najnowszych modeli iPhone'a. "Piętnastki" charakteryzują się tytanową obudową oraz znacznie szybszym chipem. Co istotne, modele iPhone 15 są pierwszymi smartfonami amerykańskiego giganta, które zostały wyposażone w złącze USB-C. Agencja Reuters donosi, że zarówno wersja Pro, jak i pozostałe modele iPhone'a 15 zostały wyposażone w jaśniejszy wyświetlacz o wyższej jakości oraz aparat o imponującej rozdzielczości wynoszącej 48 megapikseli. Dodatkowo, baterie w tych urządzeniach są w 100 procentach wykonane z kobaltu pochodzącego z recyklingu, co stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji.

Co więcej, według informacji agencji Reuters, iPhone 15 umożliwia także korzystanie z łączności satelitarnej do wzywania pomocy drogowej, co może być niezwykle przydatne w sytuacjach awaryjnych.

