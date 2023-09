Premiera iPhone 15! Ceny, terminy. Kiedy i gdzie najbardziej opłaca się go kupić?

Koniec 300 plus na dziecko! ZUS przypomina o terminie

To prawdziwy wiek emerytalny w Polsce. Tylko nieliczni pracują dalej

Premiera iPhone 15 [12.09.2023]. Kiedy najbardziej opłaca się go kupić?

Zanim jeszcze nowe iPhone'y zobaczą światło dzienne, poznaliśmy pewne szczegóły dotyczące aparatu. Tańsze modele, iPhone 15 i iPhone 15 Plus, zostaną wyposażone w znacznie ulepszone aparaty, w tym obiektyw o rozdzielczości aż 48 Mpx. To zdecydowana zmiana, biorąc pod uwagę, że ich poprzednicy, iPhone 14 i 14 Plus, posiadali jedynie dwa obiektywy - główny i szerokokątny, oba o rozdzielczości 12 Mpx.

Obiektyw o rozdzielczości 48 Mpx był wcześniej zarezerwowany tylko dla wersji Pro i Pro Max. Warto też wspomnieć, że iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max otrzymają aparaty wyposażone w soczewki peryskopowe, co pozwoli na wykonywanie zdjęć w znacznym przybliżeniu bez utraty jakości. Wersje Pro i Pro Max nowego iPhone 15 zostaną wyposażone w szybsze procesory, które charakteryzować się będą mniejszym zużyciem energii - aż o 35 procent. To zapowiada niesamowite osiągi i wydajność dla tych modeli.

Podwyżki cen - ile będzie kosztować iPhone15?

Niestety, według źródeł "Forbesa", nowy iPhone 15 będzie droższy od swojego poprzednika. Poniżej cenowe zmiany dla urządzeń wyposażonych w najmniejszą ilość pamięci wewnętrznej:

iPhone 15: 799 dolarów (bez zmian)

iPhone 15 Plus: 899 dolarów (bez zmian)

iPhone 15 Pro: 1099 dolarów (podwyżka o 100 dolarów)

iPhone 15 Pro Max: 1299 dolarów (podwyżka o 200 dolarów)

Czy od razu kupować nowy model?

Dla tych, którzy niekoniecznie potrzebują najnowszych funkcji, istnieje możliwość zakupu starszych modeli iPhone'a, co może okazać się tańszą opcją. Warto jednak zauważyć, że według danych Idealo, wrzesień nie jest zazwyczaj najlepszym miesiącem na zakup, ponieważ ceny poprzednich modeli nie spadają znacząco w okresie premiery nowych.

Na przykład, w momencie premiery iPhone'a 14 we wrześniu 2022 roku, cena iPhone'a 13 była w Niemczech tylko o 13 procent niższa niż sugerowana cena detaliczna, czyli cena ustalona przez Apple w momencie premiery. W ciągu kilku miesięcy cena ta mogła spaść nawet o 19 procent poniżej sugerowanej ceny detalicznej. Dlatego warto rozważyć swoje opcje przed zakupem nowego iPhone 15.

Quiz PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz grube ryby PRL? Pytanie 1 z 10 1. W najlepszych dla niej czasach PZPR liczyła: 3 mln członków 300 członków 150 rumuńskich zbiegów z Bułgarii Dalej