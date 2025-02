Masz Thermomix w domu? Twoje dane mogą być w rękach hakerów

Wyciek danych dotyczących Thermomixa

Właściciele Thermomixów mogą mieć kłopoty. Ich dane mogły wpaść w niepowołane ręce. Cyberprzestępcy mogą je wykorzystać do swoich niecnych działań. Okazuje się, że hakerzy uzyskali dostęp do szeregu wrażliwych informacji, w tym imion i nazwisk, adresów zamieszkania, dat urodzenia, numerów telefonów oraz adresów e-mail użytkowników forum kulinarnego przepisownia.pl. Wyciekły też dane dotyczące preferencji kulinarnych poszczególnych osób i informacje o posiadanych przez nie urządzeniach Thermomix.

Teoretycznie działania hakerów mogły przynieść minimalne szkody. Firma zapewnia, że hasła użytkowników pozostały bezpieczne. Żadnych szkód nie odnotowano w sklepach internetowych Vorwerk. Firma zapewnia, że jak tylko wykryto nieprawidłowości, to natychmiast serwer pomocniczy został wyłączony z użytku.

Skutki kradzieży danych

Co teraz może stać się z wykradzionymi danymi? Najbardziej prawdopodobne może być to, że mogą one zostać wykorzystane do celów marketingowych lub w kampaniach phishingowych. Niestety, jeśli znalazły się tam jakiekolwiek dane dotyczące płatności, teoretycznie mogą trafić na listę cyberprzestępców, którzy okradają konta bankowe, dzwoniąc do ludzi i podając się np. za pracowników ich banku. Vorwerk zaleca użytkownikom szczególną ostrożność wobec podejrzanych wiadomości e-mail i SMS oraz powstrzymanie się od klikania w linki od nieznanych nadawców. W związku z zaistniałą sytuacją, firma uruchomiła infolinię dla osób poszkodowanych. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje najlepiej pisać na adres: [email protected].

Autor: