Akcja policyjna potrwa od 23 października 2024 do końca 2025 roku i skupi się na kontroli oświetlenia pojazdów

Retrofity LED zamontowane w miejsce zwykłych żarówek są w Polsce nielegalne i grozi za nie mandat do 3000 zł oraz zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Aż 98 proc. kierowców jest oślepianych przez inne samochody, a 80 proc. pojazdów ma źle ustawione światła

Bezpłatne kontroli świateł odbędą się 23 i 25 października, 15 i 22 listopada oraz 6 grudnia na ponad 1500 stacjach diagnostycznych

Nielegalne retrofity LED główną przyczyną oślepienia

Najpoważniejszym źródłem problemów z oświetleniem są nielegalne zamienniki żarówek w technologii LED, czyli popularne retrofity. Wskazuje je aż 70 proc. badanych kierowców jako główną przyczynę oślepienia. Problem nabiera szczególnego znaczenia jesienią, gdy dni są krótsze, a widoczność ograniczona.

Kierowcy montują retrofity LED, by poprawić skuteczność świateł niewielkim kosztem. Zmodyfikowane lampy zapewniają bielszy snop światła o większym zasięgu. Średnia żywotność retrofitów to nawet 3000 godzin, czyli kilka razy więcej niż halogenów.

Za nielegalne retrofity LED mandat do 3000 zł

Montaż retrofitów LED w Polsce jest nielegalny. Jak podkreśla dr inż. Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego, w lampach można stosować tylko homologowane źródła światła przewidziane przez producenta.

Zgodnie z art. 66 ustawy o ruchu drogowym, kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie zagrożone jest mandatem do 3000 zł. Jeśli światła posiadają nielegalne modyfikacje jak retrofity LED lub poważne uszkodzenia niemożliwe do usunięcia na miejscu, policjant zatrzyma dowód rejestracyjny.

W 2024 roku policja ujawniła 138 627 wykroczeń związanych z niesprawnością świateł. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2025 roku zatrzymano już 244 482 dowody rejestracyjne. Odzyskanie dokumentu następuje po usunięciu usterki i pozytywnym wyniku badania technicznego.

Wielka akcja kontroli świateł do końca 2025 roku

Od 23 października kierowcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli stanu technicznego oświetlenia. Akcja "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo" potrwa do końca 2025 roku.

Niewłaściwe oświetlenie ma negatywny wpływ nie tylko na komfort jazdy, ale może prowadzić do tragicznych sytuacji na drodze. Prawidłowo działające światła pozwalają wcześniej dostrzec przeszkodę lub pieszego poruszającego się jezdnią.

Bezpłatne kontrole na stacjach diagnostycznych

Do akcji przyłączyło się ponad 1500 stacji kontroli pojazdów. Diagności zweryfikują stan lamp i poprawne działanie żarówek. Bezpłatne kontrole odbędą się:

23 i 25 października,

15 i 22 listopada,

6 grudnia 2025 roku.

Pełny wykaz stacji można znaleźć na stronie internetowej policja.pl, dlakierowcow.policja.pl, na stronach jednostek terenowych Policji oraz na stronie yanosik.pl/dobre-swiatla.

Jakie mandaty za światła w 2025 roku

W Polsce obowiązuje jazda na światłach przez całą dobę.

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu to mandat 300 zł i 6 punktów karnych.

Za jazdę bez świateł w dzień grozi 100 zł i 2 punkty.

Korzystanie ze świateł drogowych niezgodnie z przepisami kosztuje 200 zł i 4 punkty karne.

Jazda bez świateł w tunelu to 200 zł i 6 punktów.

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej widoczności to mandat 100 zł i 2 punkty.

Kiedy legalne retrofity LED w Polsce

Nastąpił przełom w przepisach UE. Unijni urzędnicy dopuścili już retrofity kategorii H11. Wprowadzenie kolejnych kategorii, w tym popularnych H7 i H4, ma nastąpić w najbliższym czasie. Jednym z warunków jest kompatybilność z istniejącymi reflektorami bez konieczności modyfikacji konstrukcji lampy.

