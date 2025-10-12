Polacy kupują auta! Przyśpieszył rynek używanych, jak i nowych samochodów

Rynek aut używanych przyspiesza, skraca się czas sprzedaży, a rośnie popyt na hybrydy i plug-iny.

Rekordowe zainteresowanie nowymi samochodami, szczególnie markami chińskimi.

Sektor motoryzacyjny wyróżnia się na tle sprzedaży detalicznej, notując wzrost o 9,4% r/r.

Rynek aut ruszył. Polacy rejestrują auta częściej niż rok temu

Według danych CEPiK, we wrześniu 2025 roku zarejestrowano 367 514 samochodów. Jak podaje raport OTOMOTO Insights, 67% stanowiły przerejestrowania aut używanych, 20% pierwsze rejestracje aut importowanych, a 13% rejestracje samochodów nowych. W porównaniu do sierpnia, odnotowano wzrost liczby rejestracji aut o 12%.

W każdym segmencie samochodów odnotowano większą liczbę rejestracji w ujęciu miesiąc do miesiąca: samochody używane (11%), importowane (10%) i nowe (18%). Największy wzrost m/m nastąpił w segmencie klientów biznesowych (15%), natomiast w przypadku klientów indywidualnych wyniósł 11%.

Z raportu wynika, że w okresie styczeń-wrzesień, rynek w 2025 roku wzrósł o 3%. Największy wzrost rejestracji nastąpił w segmencie aut nowych (7%). Jednocześnie rejestruje się coraz mniej aut importowanych (spadek o 2%), co wynika z mniejszej liczby rejestracji indywidualnych importów. Importy firmowe rosną o 12%.

Polacy coraz chętniej kupują auta używane. I to mimo wzrostu cen

Wrzesień przyniósł wzrost liczby ogłoszeń aut używanych o 4% m/m, a w ujęciu r/r poziom podaży utrzymał się stabilnie. Jak czytamy w raporcie OTOMOTO Insights, struktura paliwowa pokazuje wyraźne przesunięcia: udział diesli spadł o -2,1 p.p. r/r. W tym samym czasie zwiększył się udział hybryd (0,9 p.p.), co jest wynikiem wzrostu liczby ofert aż o 24% r/r. Hybrydy typu plug-in również zyskały na popularności, zwiększając swój udział w strukturze o 0,5 p.p., przy jednoczesnym skoku liczby ogłoszeń o 52% r/r.

Średni czas aktywności ogłoszeń skrócił się o 3 dni m/m i wynosi obecnie 43 dni, zarówno dla ofert prywatnych, jak i firmowych. To oznacza szybsze decyzje kupujących i rosnący popyt, wspierany również przez sezonowość rynku.

Jak czytamy, średnie ceny aut używanych w nowych ogłoszeniach we wrześniu wzrosły o 0,5% w ofertach biznesowych i o 2,5% w prywatnych. W ujęciu rocznym najczęściej oferowane auta podrożały do 3,5%, co przy inflacji 2,9% potwierdza stabilność rynku.

Mediana cen we wrześniu wzrosła o blisko 1000 zł, co potwierdza stabilizację rynku, a dynamika wzrostu pozostaje zbliżona do inflacji.

Również nowe samochody zaliczają wzrost. Chińskie marki coraz popularniejsze

Według raportu OTOMOTO Insights, mimo spadku dziennej liczby ogłoszeń nowych aut (-0,8% m/m i -2,3% r/r), wrzesień przyniósł rekordowe wskaźniki popytowe. Liczba kupujących osiągnęła 126% wartości bazowej (najwyższy poziom w historii), a liczba użytkowników wzrosła do 109%.

To efekt rosnącej atrakcyjności nowych modeli, zwłaszcza chińskich marek, które oferują niższe ceny i nowoczesne wyposażenie, oraz intensywnych działań promocyjnych dealerów. Nowe auta stają się coraz realniejszą alternatywą dla rynku wtórnego.

Mniej osób kupuje motocykle. To standard na jesień

Zgodnie z cyklem sezonowym, wrzesień przyniósł spadek aktywności względem sierpnia (liczba kupujących -20 p.p., liczba użytkowników -17 p.p.). Jak wynika z raportu OTOMOTO Insights, w ujęciu rok do roku rynek pozostaje wyjątkowo mocny: wskaźnik kupujących wzrósł o 31 p.p., a liczba użytkowników przeglądających ogłoszenia o 27 p.p.

Podaż również rośnie: liczba ogłoszeń była wyższa o 15% w ujęciu rok do roku i 2,5% miesiąc do miesiąca. Motocykle umacniają się jako stabilnie rozwijający się segment, przyciągający zarówno nowych, jak i doświadczonych entuzjastów.

Konsumenci chętniej wydają pieniądze dzięki stabilizacji inflacji

W raporcie OTOMOTO Insights czytamy, że poprawa nastrojów konsumentów i lepsza ocena własnej sytuacji finansowej to efekt stabilizacji inflacji i rosnących realnych dochodów. Klienci są bardziej skłonni do zakupów, choć ostrożniej planują większe inwestycje.

We wrześniu OTOMOTO odwiedziło 12,9 mln użytkowników, co oznacza niewielki spadek m/m (-2,4%), wynikający głównie z krótszego miesiąca. Średnia liczba odsłon na wizytę wzrosła o 0,5%.

Rośnie aktywność użytkowników w wieku 35–44 lata, a liczba odsłon na wizytę pozostaje stabilna.

