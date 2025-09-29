• Standardowy przegląd samochodu osobowego kosztuje teraz 149 zł.

• Podwyżki objęły również inne pojazdy, np. motocykl (94 zł) czy samochód z instalacją gazową (245 zł), co wynika z urealnienia kosztów utrzymania stacji diagnostycznych.

• Brak ważnego przeglądu grozi mandatem od 1500 do 5000 zł, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

• Nowe przepisy wprowadziły mechanizm waloryzacji opłat, aby w przyszłości uniknąć długotrwałego zamrażania cen badań technicznych.

Ile zapłacimy za przegląd auta?

Nowe przepisy wprowadzone na mocy uchwały Sejmu zmieniły stawki badań diagnostycznych. Standardowy przegląd samochodu osobowego kosztuje obecnie 149 zł, podczas gdy przez ostatnie 21 lat obowiązywała cena 98 zł. Wraz z podwyżką dla aut osobowych zmieniły się również ceny dla innych kategorii pojazdów:

* motocykl i ciągnik rolniczy – 94 zł,

* motorower – 76 zł,

* samochód ciężarowy i specjalny od 3,5 t do 16 t – 234 zł,

* samochód ciężarowy powyżej 16 t – 269 zł,

* przyczepa do 3,5 t – 119 zł,

* samochód osobowy z instalacją gazową – 245 zł (w tym badanie gazowe – 96 zł).

Pełny wykaz stawek znajduje się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 3 września 2025 roku.

Przyczyna podwyżek

O podwyżkach mówiło się od dawna. Diagności podkreślali, że utrzymanie opłaty z 2004 roku na niezmienionym poziomie nie odpowiadało realiom rynkowym. W tym czasie wzrosły koszty utrzymania stacji, w tym wynagrodzenia pracowników, podatki, ceny energii i czynsze, a także wydatki na serwisowanie specjalistycznego sprzętu.

W efekcie wiele punktów diagnostycznych balansowało na granicy opłacalności, a część z nich musiała zakończyć działalność. Rząd zdecydował o urealnieniu cen, podkreślając, że sprawne funkcjonowanie stacji diagnostycznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. Nowe przepisy przewidują także mechanizm waloryzacji, aby w przyszłości uniknąć wieloletniego zamrożenia opłat.

Przegląd techniczny – obowiązek każdego kierowcy

Badanie diagnostyczne to nie tylko formalność, lecz obowiązkowy element eksploatacji pojazdu. Diagnosta sprawdza m.in. hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie, oświetlenie i ogumienie. W przypadku aut z instalacją LPG dodatkowo kontrolowana jest instalacja gazowa.

Brak ważnego przeglądu niesie za sobą poważne konsekwencje. Policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny, a kierowca nie może korzystać z niesprawnego auta na drogach publicznych. Co więcej, ubezpieczyciel w razie kolizji może odmówić wypłaty odszkodowania. Za jazdę bez badań grozi także mandat od 1500 do nawet 5000 zł, oprócz kosztów samego badania.

