800 plus: Do kiedy złożyć wniosek, żeby nie stracić pieniędzy?

Chcesz otrzymywać 800 plus bez żadnych przerw i opóźnień? Pamiętaj o terminowym złożeniu wniosku! ZUS przypomina, że wniosek o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, czyli na okres od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r., trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. To bardzo ważne, aby pieniądze wpływały na Twoje konto regularnie. Co się stanie, jeśli nie zdążysz złożyć wniosku o 800 plus do końca kwietnia? Spokojnie, nie stracisz świadczenia, ale wypłata może się opóźnić. Dlatego lepiej nie zwlekać i załatwić formalności jak najszybciej.

800 plus: Sprawdź harmonogram wypłat ZUS

Terminy wypłat 800 plus zależą od tego, kiedy złożysz wniosek do ZUS. Sprawdź dokładny harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego na okres 2025/2026, aby wiedzieć, kiedy spodziewać się przelewu!

* Wniosek złożony od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 r.: ZUS wypłaci 800 plus do 30 czerwca 2025 r.

* Wniosek złożony od 1 do 31 maja 2025 r.: ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2025 r.

* Wniosek złożony od 1 do 30 czerwca 2025 r.: ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2025 r.

* Wniosek złożony od 1 do 31 lipca 2025 r.: ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem tylko od lipca do 30 września 2025 r.

* Wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia 2025 r.: ZUS wypłaci 800 plus z wyrównaniem tylko od sierpnia do 31 października 2025 r.

Uwaga! Jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca 2025 r., 800 plus dostaniesz dopiero od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Jak złożyć wniosek o 800 plus przez internet?

Wniosek o 800 plus możesz złożyć tylko przez internet za pomocą:

* Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS): Zaloguj się na swój profil PUE ZUS i wypełnij wniosek online.

* Aplikacji mZUS: Pobierz aplikację mZUS na swój telefon i złóż wniosek.

*Portalu Emp@tia: Wejdź na stronę portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i wypełnij wniosek.

* Bankowości elektronicznej: Sprawdź, czy Twój bank umożliwia złożenie wniosku o 800 plus przez internet.

Pamiętaj!

800 plus jest wypłacane tylko na konto bankowe. Upewnij się, że numer konta podany we wniosku jest poprawny.

