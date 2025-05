Spis treści

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę wdowią?

Aby otrzymać wdowią rentę, należy:

Mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

Pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka

Nie być obecnie w związku małżeńskim

Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

Kiedy wypłaty renty wdowiej?

Prawo do wypłaty połączonych świadczeń, czyli renty wdowiej, ZUS ustali z początkiem lipca 2025 roku. Dotychczas złożono blisko 700 tysięcy wniosków, a koszt tego świadczenia w 2025 roku szacuje się na 3,2 mld złotych.

ZUS ostrzega przed pośpiechem przy wypełnianiu dokumentów - błędy mogą skutkować odmową przyznania świadczenia lub wydłużeniem postępowania.

UWAGA! Osoby porzucone przez współmałżonków, mimo braku formalnego rozwodu, nie otrzymają wdowiej renty, co budzi kontrowersje wśród wnioskodawców i ekspertów.

Kto nie dostanie wdowiej renty?

Zgodnie z nowymi regulacjami, wdowia renta przysługuje wyłącznie osobom, które w momencie śmierci współmałżonka pozostawały w tzw. "wspólności małżeńskiej". ZUS interpretuje to pojęcie jako rzeczywisty związek obejmujący wspólne zamieszkiwanie, prowadzenie gospodarstwa domowego, pożycie, wierność i współdziałanie dla dobra rodziny.

Porzuceni małżonkowie, którzy formalnie nie byli rozwiedzeni, nie otrzymają świadczenia. Aby ubiegać się o rentę wdowią, należy złożyć oświadczenie potwierdzające wspólność małżeńską do dnia śmierci współmałżonka.

Co mówi Sąd Najwyższy?

Warto wiedzieć, że według uchwały Sądu Najwyższego, ciężar dowodu niepozostawania we wspólności małżeńskiej spoczywa na organie rentowym. Oznacza to, że składając wniosek o rentę wdowią, nie musimy udowadniać, że pozostawaliśmy we wspólności małżeńskiej - to ZUS musi udowodnić, że tej wspólności nie było.

Sąd Najwyższy uznał również, że jeżeli nie orzeczono rozwodu albo separacji, to uzasadnione jest domniemanie, iż między małżonkami istniała wspólność małżeńska. Jest to ważne zabezpieczenie dla wnioskodawców, choć ZUS może próbować zbierać dowody poprzez dokumenty czy zeznania świadków.

Trudności z weryfikacją wspólności małżeńskiej

Ważne! Jeżeli korzystając z dokumentów lub zeznań świadków ZUS dowiedzie, że pomiędzy małżonkami nie istniały faktyczne więzi małżeńskie, a małżeństwo trwało jedynie formalnie, będzie mógł odmówić przyznania renty wdowiej. Może to prowadzić do trudnych sytuacji, gdy porzucone osoby będą musiały bronić swojego prawa do świadczenia.

Eksperci wskazują, że takie rozwiązanie może prowadzić do absurdalnych sytuacji, kiedy pozbawieni wdowiej renty będą zmuszeni udowadniać, że ich małżeństwo było rzeczywiste, mimo separacji czy porzucenia przez współmałżonka.