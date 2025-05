i Autor: SHUTTERSTOCK (2) rower elektryczny

Rusza program

Rząd dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

Rządowy program "Mój Rower Elektryczny" to szansa na zakup elektrycznego jednośladu z dofinansowaniem. Możesz zyskać nawet 4,5 tys. zł dopłaty - informuje Business Insider. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by skorzystać z programu, jakie rowery kwalifikują się do dofinansowania i kiedy rusza nabór wniosków.