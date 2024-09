Masz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych? Nie zawsze obejmuje powódź

Zakłady ubezpieczeń wzmocniły infolinie oraz uruchomiły procedury uproszczone likwidacji szkód

Dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń Rafał Mańkowski przekazał, że z sondy, jaką Izba przeprowadziła wśród zakładów ubezpieczeń nie wynika, by mogło się wydarzyć coś, co zakłóci procedury likwidacji szkód popowodziowych. "Wszystkie zakłady ubezpieczeń uruchomiły swoje procedury zarządzania kryzysowego, co oznacza, że zasoby z mniej dotkniętych terenów czy niedotkniętych katastrofą powodziową zostały przerzucone na Dolny Śląsk" - dodał.

Mańkowski zapewnił też, że ubezpieczyciele "będą robili wszystko", żeby zgłaszane szkody były likwidowane w terminach przewidzianych w ustawie.

Dodał, że we wszystkich zakładach ubezpieczeń uruchomiona jest też procedura uproszczona likwidacji nieznacznych szkód. "To powoduje, że nie będzie potrzeby wizyt rzeczoznawców i na bazie elektronicznej dokumentacji dostarczonej przez osoby poszkodowane będą ustalane kwoty odszkodowań i wypłacane pieniądze" - wyjaśnił Mańkowski. Jak wskazał, uproszczona procedura likwidacji szkody trwa z reguły kilka dni.

Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych a powódź. „Produkty ubezpieczeniowe są różnie konstruowane”

Pytany, czy ubezpieczenie od klęsk żywiołowych obejmuje swym zakresem powódź, ekspert przyznał, że produkty ubezpieczeniowe są różnie konstruowane. "Są produkty, które standardowo mają w swoim zakresie ochrony powódź, a są takie, gdzie jest ustalany odrębny limit dla powodzi. Każdy musi zajrzeć w swoją umowę ubezpieczenia, bo mamy produkty różne i takiej standaryzacji nie ma, ale większość umów to ryzyko powodzi obejmuje" - powiedział Mańkowski. Dodał, że są ubezpieczenia od tzw. wszystkich ryzyk. "Wtedy najprawdopodobniej powódź jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Są z kolei ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i wtedy może się okazać, że potrzebne jest wykupienie dodatkowego limitu na powódź" - doprecyzował.

Ekspert pytany o powszechność ubezpieczeń od powodzi w Polsce przyznał, że według szacunków PIU ponad 60 proc. budynków jednorodzinnych jest ubezpieczonych.