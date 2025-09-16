Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy powstało z inicjatywy polskich działaczy olimpijskich, którzy na początku lat 50. wystąpili do władz PRL z petycją w tej sprawie. Powołano je 17 grudnia 1955 r., na mocy uchwały Prezydium Rządu.

Najpierw obstawiano zakłady piłkarskie, w 1957 r. pojawił się Toto-Lotek – największy hit Totalizatora Sportowego. W 1975 r. przemianowany na Duży Lotek, pewnie, by go odróżnić od Małego Lotka, kupony którego pojawiły się w kolekturach chwilę później. Popularnymi grami były także Express Lotek i Zakłady Specjalne. Starsi Polacy pamiętają długie kolejki, które stawały w sobotę przed losowaniami. Duży Lotek w 2009 r. został przemianowany na Lotto i stał się ulubioną grą liczbową Polaków. Do gier doszły też Multi Lotek, Twój Szczęśliwy Numerek, Multi, Kaskada, Extra Pensja, Eurojackpot i inne. Od 1973 r. losowania są transmitowane w telewizji.

Obecnie Totalizator Sportowy ma monopol na gry na automatach poza kasynami oraz jedyne legalne kasyno internetowe. By zostać graczem tego kasyna, trzeba spełnić formalności niemal tak restrykcyjne, jak przy zakładaniu konta w banku. Zanim gracz zacznie obstawiać, musi też ustawić sobie limit. Chodzi o to, by nie popadł w nałóg.

Totalizator Sportowy jest wielkim sponsorem polskiego sportu. Tylko od 1994 r. przekazał Ministerstwu Sportu i Turystyki ponad 18 mld zł. Ministerstwo Kultury od 2003 r. otrzymało 4 mld zł. We wsparciu polskiej kultury Totalizator Sportowy ma swoją piękną kartę.

– W 1971 r. Totalizator Sportowy zorganizował dodatkowe zakłady Toto-Lotka, z których dochód przeznaczony był na wsparcie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Jesteśmy nadal mecenasem Zamku Królewskiego, ale także wielu innych instytucji kultury m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie – mówi Beata Stelmach, prezeska zarządu Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy jest także sponsorem Konkursów Chopinowskich.

Od 2008 r. Totalizator zarządza Torem Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Dzięki temu nie tylko uratował zabytkowy gmach czy piękny teren, ale przede wszystkim ocalił same wyścigi. Przekazał także pieniądze na ratowanie dóbr kultury, które ucierpiały podczas ostatniej powodzi.