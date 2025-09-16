Mecenas sportu i kultury. 70 lat Totalizatora Sportowego

Dagmara Kijanowska
2025-09-16 4:02

Numerki wybierali nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, my to także robimy marząc o szóstce. Aż trudno uwierzyć, że Totalizator Sportowy ma już 70 lat! Powstał w 1955 r., by z gier zbierać pieniądze na odbudowę infrastruktury sportowej zburzonej w czasie II wojny światowej. Dzisiaj nadal wspiera polski sport, choć niemałe sumy płyną także na finansowanie kultury. Twarzami Totalizatora są takie sławy jak m.in. Robert Lewandowski, Andrzej Bargiel, skialpinista, który właśnie zdobywa Mount Everest, by zjechać z niego na nartach, Łukasz Różański, polski bokser wagi ciężkiej i Marcin Gortat, koszykarz i jedyny Polak w NBA, który znalazł się w finale tej ligi.

Kupon Lotto z logiem Lotto i Super Szansa leżący na tle rozsypanych banknotów studolarowych, symbolizujący marzenia o wygranej i finansowe wsparcie, o czym przeczytasz na Super Biznes. Kupon przedstawia pola do zaznaczania liczb.

i

Kupon Lotto z logiem "Lotto" i "Super Szansa" leżący na tle rozsypanych banknotów studolarowych, symbolizujący marzenia o wygranej i finansowe wsparcie, o czym przeczytasz na Super Biznes. Kupon przedstawia pola do zaznaczania liczb.

Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy powstało z inicjatywy polskich działaczy olimpijskich, którzy na początku lat 50. wystąpili do władz PRL z petycją w tej sprawie. Powołano je 17 grudnia 1955 r., na mocy uchwały Prezydium Rządu.

Najpierw obstawiano zakłady piłkarskie, w 1957 r. pojawił się Toto-Lotek – największy hit Totalizatora Sportowego. W 1975 r. przemianowany na Duży Lotek, pewnie, by go odróżnić od Małego Lotka, kupony którego pojawiły się w kolekturach chwilę później. Popularnymi grami były także Express Lotek i Zakłady Specjalne. Starsi Polacy pamiętają długie kolejki, które stawały w sobotę przed losowaniami. Duży Lotek w 2009 r. został przemianowany na Lotto i stał się ulubioną grą liczbową Polaków. Do gier doszły też Multi Lotek, Twój Szczęśliwy Numerek, Multi, Kaskada, Extra Pensja, Eurojackpot i inne. Od 1973 r. losowania są transmitowane w telewizji.

Obecnie Totalizator Sportowy ma monopol na gry na automatach poza kasynami oraz jedyne legalne kasyno internetowe. By zostać graczem tego kasyna, trzeba spełnić formalności niemal tak restrykcyjne, jak przy zakładaniu konta w banku. Zanim gracz zacznie obstawiać, musi też ustawić sobie limit. Chodzi o to, by nie popadł w nałóg.

Totalizator Sportowy jest wielkim sponsorem polskiego sportu. Tylko od 1994 r. przekazał Ministerstwu Sportu i Turystyki ponad 18 mld zł. Ministerstwo Kultury od 2003 r. otrzymało 4 mld zł. We wsparciu polskiej kultury Totalizator Sportowy ma swoją piękną kartę.

– W 1971 r. Totalizator Sportowy zorganizował dodatkowe zakłady Toto-Lotka, z których dochód przeznaczony był na wsparcie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Jesteśmy nadal mecenasem Zamku Królewskiego, ale także wielu innych instytucji kultury m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie – mówi Beata Stelmach, prezeska zarządu Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy jest także sponsorem Konkursów Chopinowskich.

Od 2008 r. Totalizator zarządza Torem Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Dzięki temu nie tylko uratował zabytkowy gmach czy piękny teren, ale przede wszystkim ocalił same wyścigi. Przekazał także pieniądze na ratowanie dóbr kultury, które ucierpiały podczas ostatniej powodzi.

Polecany artykuł:

Polak wygrał 8 mln zł. Idą zmiany w Lotto i wyższy podatek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki