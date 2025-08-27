Polak wygrywa w Eurojackpot! Poznaj szczęśliwe liczby i miejsce, gdzie padła rekordowa wygrana.

Sprawdź, ile milionów zgarnął gracz z Polski i jak jego wygrana ma się do głównej kumulacji.

Totalizator Sportowy szykuje rewolucję w Lotto. Czy podwyżka cen zakładów się opłaci?

Wzrośnie podatek od wygranych! Dowiedz się, ile faktycznie zostanie z Twojej fortuny

Polak z milionową wygraną. Gdzie padły szczęśliwe liczby?

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło ogromne szczęście jednemu z graczy w Polsce. Choć główna kumulacja, która w następnym losowaniu sięgnie astronomicznej kwoty 220 mln zł, nie została rozbita, to padła wygrana II stopnia (5+1). Szczęśliwe liczby wylosowane tego dnia to: 8, 14, 21, 26, 35 oraz 4 i 8. Jak podaje serwis biznesinfo, kupon został nabyty w punkcie Lotto przy ul. Rynek 1 w Lesku w województwie podkarpackim. Chociaż główna kumulacja nie została rozbita, ogromna wygrana w Eurojackpot II stopnia, warta dokładnie 8 109 746,50 zł, trafiła do gracza z Polski. Szczęśliwiec samodzielnie wytypował zwycięską kombinację liczb. Drugi zwycięzca w tej samej kategorii pochodzi z Niemiec i odbierze nagrodę w wysokości ponad 1,7 mln euro.

Jakie zmiany czekają graczy Lotto od 2025 roku?

Wielka wygrana to nie jedyne emocje, jakie czekają miłośników gier liczbowych. Totalizator Sportowy zapowiedział istotne zmiany, które dotkną najpopularniejszej gry w Polsce – Lotto. Należy jednak podkreślić, że dotyczą one klasycznego Lotto, a nie Eurojackpot. Najważniejsze zmiany w Lotto, które wejdą w życie od 1 października 2025 roku, to podwyżka ceny pojedynczego zakładu z 3 zł do 5 zł. Jak czytamy w serwisie biznesinfo, podwyżka ma jednak swoje uzasadnienie w jednoczesnym zwiększeniu puli na wygrane. Wzrosną nie tylko gwarantowane kwoty za trafienie głównej "szóstki", ale także nagrody za niższe stopnie. Przykładowo, za poprawne wytypowanie trzech liczb gracze otrzymają 35 zł, a nie jak dotychczas 24 zł.

Wyższy podatek od wygranej. Ile trafi do fiskusa?

Kolejna rewolucja, o której donosi biznesinfo, dotyczy opodatkowania wysokich wygranych. Obecnie od każdej kwoty powyżej 2280 zł pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 10%. To jednak wkrótce się zmieni. Od 1 stycznia 2026 roku podatek od wygranych powyżej 2280 zł wzrośnie z 10 proc. do 15 proc., co oznacza, że z każdego wygranego miliona fiskus zabierze 150 tys. zł. Dla porównania, obecnie jest to 100 tys. zł. Oznacza to, że szczęśliwcy trafiający milionowe nagrody będą musieli podzielić się ze Skarbem Państwa znacznie większą częścią swojej fortuny. Zmiana ta dotknie wszystkich gier liczbowych, w których padają wysokie wygrane, w tym zarówno Lotto, jak i Eurojackpot.

