Polak wygrał 8 mln zł. Idą zmiany w Lotto i wyższy podatek

2025-08-27 15:03

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło fortunę graczowi z Podkarpacia. Padła ogromna wygrana w Eurojackpot warta ponad 8 milionów złotych! To jednak nie koniec wielkich emocji dla miłośników gier liczbowych. Totalizator Sportowy zapowiedział rewolucyjne zmiany w Lotto, a do tego wzrośnie podatek od wygranej - informuje biznesinfo.

Zdjęcie przedstawia radosnego mężczyznę z uniesionymi pięściami na tle losów Eurojackpot. Zwycięzca z Podkarpacia zgarnął w Super Biznesie ponad 8 milionów złotych w losowaniu Eurojackpot, trafiając piątkę plus dodatkową liczbę. Grafika dynamicznie ilustruje euforię związaną z ogromną wygraną, podkreślając jednocześnie informacje o zmianach w Lotto i podwyżce podatku od wygranych, które również omawia artykuł. Ilustracja nawiązuje do tematu artykułu – finansowego sukcesu i związanych z nim konsekwencji. Barwy i kompozycja wizualna skupiają uwagę na radości i szczęściu zwycięzcy, jednocześnie wprowadzając w kontekst informacji o podatkach i zmianach w systemie gier liczbowych.

Polak z milionową wygraną. Gdzie padły szczęśliwe liczby?

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło ogromne szczęście jednemu z graczy w Polsce. Choć główna kumulacja, która w następnym losowaniu sięgnie astronomicznej kwoty 220 mln zł, nie została rozbita, to padła wygrana II stopnia (5+1). Szczęśliwe liczby wylosowane tego dnia to: 8, 14, 21, 26, 35 oraz 4 i 8. Jak podaje serwis biznesinfo, kupon został nabyty w punkcie Lotto przy ul. Rynek 1 w Lesku w województwie podkarpackim. Chociaż główna kumulacja nie została rozbita, ogromna wygrana w Eurojackpot II stopnia, warta dokładnie 8 109 746,50 zł, trafiła do gracza z Polski. Szczęśliwiec samodzielnie wytypował zwycięską kombinację liczb. Drugi zwycięzca w tej samej kategorii pochodzi z Niemiec i odbierze nagrodę w wysokości ponad 1,7 mln euro.

Jakie zmiany czekają graczy Lotto od 2025 roku?

Wielka wygrana to nie jedyne emocje, jakie czekają miłośników gier liczbowych. Totalizator Sportowy zapowiedział istotne zmiany, które dotkną najpopularniejszej gry w Polsce – Lotto. Należy jednak podkreślić, że dotyczą one klasycznego Lotto, a nie Eurojackpot. Najważniejsze zmiany w Lotto, które wejdą w życie od 1 października 2025 roku, to podwyżka ceny pojedynczego zakładu z 3 zł do 5 zł. Jak czytamy w serwisie biznesinfo, podwyżka ma jednak swoje uzasadnienie w jednoczesnym zwiększeniu puli na wygrane. Wzrosną nie tylko gwarantowane kwoty za trafienie głównej "szóstki", ale także nagrody za niższe stopnie. Przykładowo, za poprawne wytypowanie trzech liczb gracze otrzymają 35 zł, a nie jak dotychczas 24 zł.

Wyższy podatek od wygranej. Ile trafi do fiskusa?

Kolejna rewolucja, o której donosi biznesinfo, dotyczy opodatkowania wysokich wygranych. Obecnie od każdej kwoty powyżej 2280 zł pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 10%. To jednak wkrótce się zmieni. Od 1 stycznia 2026 roku podatek od wygranych powyżej 2280 zł wzrośnie z 10 proc. do 15 proc., co oznacza, że z każdego wygranego miliona fiskus zabierze 150 tys. zł. Dla porównania, obecnie jest to 100 tys. zł. Oznacza to, że szczęśliwcy trafiający milionowe nagrody będą musieli podzielić się ze Skarbem Państwa znacznie większą częścią swojej fortuny. Zmiana ta dotknie wszystkich gier liczbowych, w których padają wysokie wygrane, w tym zarówno Lotto, jak i Eurojackpot.

