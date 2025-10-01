Mediana wynagrodzeń w kwietniu 2025 roku wyniosła 7 262,0 zł.

Najwyższe zarobki odnotowano w grupie wiekowej 35-44 lata.

Sektor publiczny oferuje wyższe mediany wynagrodzeń niż sektor prywatny.

Mediana wynagrodzeń znacznie niższa od średniej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej za kwiecień 2025 roku. Z raportu wynika, że mediana wynagrodzeń wyniosła 7262 zł brutto.

Jest to wartość niższa o 20,6% od przeciętnego wynagrodzenia brutto (w kwietniu wyniosło 9 148,11 zł w gospodarce narodowej przedsiębiorstw), co pokazuje, że średnia krajowa może być myląca i nie odzwierciedlać faktycznych zarobków większości pracowników.

Lepsze zarobki w sektorze publicznym niż prywatnym!

W kwietniu 2025 roku, w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 11,7%. Porównując z marcem 2025 roku, odnotowano wzrost o 3,7%.

Analizując dane GUS, warto zwrócić uwagę na różnice między sektorami. W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń osiągnęła poziom 8 651,00 zł, co stanowiło 119,1% wartości ogólnej. Z kolei w sektorze prywatnym mediana wynagrodzeń była niższa i wyniosła 6 549,64 zł, czyli 90,2% wartości ogólnej.

Mediana wynagrodzeń a wiek pracownika

Interesujące wnioski można wyciągnąć, analizując medianę wynagrodzeń w różnych grupach wiekowych. Najwyższą wartość mediany odnotowano w grupie wiekowej 35-44 lata, gdzie wyniosła ona 7 592,45 zł (104,6% wartości ogólnej). Natomiast najniższe zarobki odnotowano w grupie wiekowej 24 lata i mniej, gdzie mediana wyniosła 5 769,81 zł (79,5% wartości ogólnej). Zarobki młodych pracowników są zazwyczaj niższe ze względu na mniejsze doświadczenie zawodowe.

Oprócz mediany wynagrodzeń, GUS podał również informację o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, które w kwietniu 2025 roku wyniosło 9 148,11 zł. Warto pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie jest wartością, na którą wpływają bardzo wysokie zarobki, dlatego mediana lepiej odzwierciedla zarobki większości pracowników.

