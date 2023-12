Mega hity w promocji Rossmann. Rabaty nawet o 100 zł!

Mega promocje w Rossmann

Wody perfumowane, toaletowe czy markowe perfumy to zawsze doskonały prezent pod choinkę. W najnowszej promocji Rossmann mamy prawdziwe perełki. Kosmetyki sygnowane przez Jennifer Lopez kosztują teraz 137, 99 zł, poprzednia cena to 229,99 zł. Dużo tańsze są wody perfumowane Bugatti w cenie 68,99 zł. Hitem cenowym jest też woda toaletowa dla mężczyzn Hugo Boss Energise 75 ml w cenie 155,99 zł. Wcześniej za ten produkt trzeba było zapłacić 239,99 zł. W promocji Rossmanna jest też woda toaletowa dla kobiet Versace Red Jeans 75 ml, którą przeceniono ze 149,99 zł na 96,99 zł . Za wodę toaletową dla mężczyzn Bruno Banani Puro Man 30 ml zapłacimy teraz 59,99 zł zamiast 99,99 zł, a cenę wody perfumowanej dla kobiet Versace Woman obniżono aż o 60 zł i teraz kosztuje 109,99 zł za 30 ml.

Rabat na zakupy dla wszystkich klientów

Jeśli zrobimy zakupy przy użyciu urządzenia mobilnego, dostaniemy dodatkowe rabaty - podaje serwis biznesinfo.pl. Korzystając z aplikacji Rossmann Go, zostanie nam naliczona zniżka w wysokości 5 procent. Otrzymamy ją płacąc za zakupy Rossmann GO kartą płatniczą podpiętą w aplikacji, BLIKiem, Google Pay, Apple Pay. R abat nie obowiązuje w przypadku płatności przy kasie, ale łączy się z innymi promocjami. Promocja nie obowiązuje przy zakupie: produktów leczniczych i wyrobów medycznych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt oraz alkoholu.

QUIZ PRL. Mikołajki w PRL-u. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz 6 grudnia i szkolne zwyczaje mikołajkowe Pytanie 1 z 10 Najwiekszym wstydem było dostać przy wszystkich na Mikołajki: zestaw do puszczania baniek mydlanych długopis z "gołą babą" mydło Dalej